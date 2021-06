백군기 용인시장 "철도망구축계획에 경강선 연장 반영해 달라"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장이 기획재정부를 찾아 국가 철도망 구축계획에 경강선 연장을 반영해 달라고 요청했다.

백 시장은 7일 안도걸 기획재정부 제2차관을 만나 "새로 제출한 수정안은 사업비 약 8000억원을 절감하는 등 정부의 재정적 부담을 크게 줄일 수 있다"며 "경강선이 제4차 국가 철도망 구축계획에 반영될 수 있도록 도와달라"고 당부했다.

이어 "국토 균형발전을 위해선 철도 불모지인 경기 동남부 지역의 접근성을 개선해야 한다"며 "국가 경제의 성장 동력이 될 용인 반도체 클러스터에 꼭 필요하다"고 덧붙였다.

백 시장은 반도체 클러스터 조성사업에 필요한 진입도로ㆍ공업용수 공급 등 기반 시설에 대한 국비 지원과 '제5차 국지도 5개년 계획'에 반영할 국지도 57호선(마평~모현), 국도42호 대체우회도로(남동~양지), 국지도 84호(서리~운학)에 대해서도 설명하고 협조를 구했다.

안도걸 차관은 "SK하이닉스가 들어설 반도체 클러스터를 비롯해 용인시가 빠르게 발전하고 있는 만큼 철도와 도로 등 기반 시설 확충 필요성에 공감한다"고 답했다.

용인시는 지난 달 광주 및 안성시와 협의 후 당초 건의 노선보다 17㎞를 단축해 광주 삼동에서 용인 남사를 연결하고 '동탄~안성~청주공항선'과 환승할 수 있는 수정(안)을 경기도를 거쳐 국토교통부에 제출했다.

백 시장은 지난 달 27일 국회를 방문해 진선미 국토교통위원회 위원장에게 연장 반영 필요성을 호소하고, 이달 4일에는 황성규 국토교통부 제2차관을 만나 수정안 반영을 건의했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr