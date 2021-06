安과 '악연' 맞다던 이준석 "같은 상계동 주민으로서 허심탄회하게 합당 논의하겠다"

[아시아경제 김소영 기자] 국민의힘 당권주자인 이준석 후보가 안철수 국민의당 대표와 '동네 주민' 사이임을 강조하며 합당 문제를 긍정적으로 추진해나가겠다는 뜻을 내비쳤다.

이 후보는 7일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "안철수 대표의 자택과 제 집의 거리는 1㎞ 남짓"이라며 "같은 상계동 주민으로서 허심탄회하게 합당 문제를 논의하겠다"고 밝혔다.

그는 "제가 당 대표가 된다면 안 대표 자택과 저희 집 사이에 있는 동네 명소 '마들카페'에서 제가 차 한 잔 모시겠다"고 말했다. 이어 "제가 조건으로 제시한 지역위원장 임명문제에 있어서 전향적인 검토를 해주셔서 감사하다"고 덧붙였다.

안 대표는 7일 국민의당 최고위원회에서 합당과 관련한 자신의 입장을 밝혔다. 그는 "그동안 타당(국민의힘)의 전당대회에 대해 언급한다는 것이 부적절하다고 판단돼 발언하지 않았지만, 당대회가 막바지로 가면서 당권주자 중에 저에 대해, 합당에 대해 이런저런 이야기를 하시는 분들이 계셔서 간단히 한 말씀 드린다"고 설명했다.

그는 "국민의당은 이미 전임 당 대표 권한대행에게 원칙 있는 통합의 방향을 전달한 바 있으며, 앞으로도 진정성을 가지고 임할 것"이라고 밝혔다.

안 대표는 현 국민의힘 당권주자인 주호영 후보가 당 대표 권한대행 겸 원내대표였던 지난 4월 두 당의 통합과 관련해 논의한 바 있다.

안 대표는 이어 "전당대회 과정에서 분출되는 새로운 정치적 에너지가 적대적 갈등이나 대결이 아닌 조화와 융합을 통해, 기득권 정당이라는 낡은 이미지를 바꾸고 긍정의 에너지가 되기를 기대한다"고 말했다. 이 같은 안 대표의 발언을 두고 이준석 후보를 겨냥한 것이라는 해석이 나온다.

앞서 이 후보는 지난 4일 한 매체와의 전화통화에서 "안 대표와 악연인 게 맞고, 내가 그간 저격수를 자처한 것도 사실"이라며 "숨길 것도 없이 이유는 딱 하나다. 2018년 안 대표의 서울 노원병 '공천 태클' 때문"이라고 밝혔다.

이어 "하지만 대표가 되면 사적인 감정은 모두 접어둘 것"이라며 "안 대표도 훌륭한 대권 주자이기 때문에 공정한 대우를 받을 자격이 있다"고 말했다.

