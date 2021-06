[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오전 신길1동 밤동산 지하보도에서 김민석 국회의원과 함께 보도 벽면을 닦았다.

이날 대청소에는 김민석 국회의원을 비롯한 구의원들과 자율방범대 대원, 주민자치위원, 새마을지도자협의회 회원들이 함께 모여 청소에 동참했다.

신길동 밤동산 지하보도는 1호선 경부선 철도를 가로지르는 신길역과 대방역 사이 지하보도로, 구는 1998년 이후 매년 지하보도 청소를 해왔다.

채현일 구청장은 “금일 대청소에 동참해주신 모든 분들께 진심으로 감사드리고, 지하보도를 오가는 구민분들이 깨끗하고 쾌적한 환경에서 안심하고 통행하실 수 있도록 환경개선에 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.

