"조국 위해 희생하신 분들 분노하지 않는 나라 만들겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 전 검찰총장이 현충일을 앞둔 5일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 참배했다.

윤 전 총장은 이날 충혼탑 지하 무명용사비와 위패봉안실에 헌화·참배했다고 윤 전 총장 측은 전했다. 윤 전 총장은 방명록에 "조국을 위해 희생하신 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠다"고 적은 것으로 전해졌다.

윤 전 총장은 일반 묘역에서 월남전 참전용사 및 대간첩작전 전사자 유족을 만나 위로하기도 했다.

