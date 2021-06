쌍용차, 다음주 운명의 자구안 찬반 투표…노조 선택에 '촉각'

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차 노조원 3500명의 자구안 투표가 다음주 진행된다. 기업회생과 매각절차 진행을 위해 고정비 절감을 해야 한다는 지적이 나오는 가운데 노조원들의 선택에 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.06.04 00:00 장마감 관련기사 쌍용차, 5월 8810대 판매…전년 대비 6.3%↑쌍용차, '대한민국 땡큐' 스페셜 프로모션 진행…최대 150만원 할인 '회생절차' 쌍용차, 17분기 연속 적자…노조·협력사 "정부지원 절실" close 안팎의 이목이 쏠리고 있다.

5일 업계에 따르면 쌍용차 노조는 오는 7∼8일 조합원 총회를 열고 쌍용차 경영 정상화를 위한 자구안에 대한 찬반 투표를 할 예정이다.

쌍용차는 2년간의 무급휴직 관련 인건비 자구안을 마련해 1일 노조 측에 전달했다. 구체적으로는 1년간 기술직 50%와 사무관리직 30%에 대해 무급휴직을 시행하고 향후 판매 등 경영 상황을 고려해 무급휴직 유지 여부를 재협의하는 내용이다.

정일권 노조위원장은 전날까지 조합원을 상대로 간담회를 열고 자구 계획의 내용과 취지를 설명했다. 업계 안팎에서는 쌍용차의 재무구조를 따져보면 인력 구조조정이 수반되지 않은 비교적 약한 구조조정이라는 지적이 있지만 조합원들 사이에서는 반대하는 의견도 있는 것으로 알려졌다.

이번 노조원 투표에 따라 쌍용차의 회생계획과 매각작업의 향배가 갈릴 것으로 보인다. 자구안에 노조원 절반 이상이 찬성하게 되면 쌍용차는 법원에 이를 제출할 예정이다. 이후에는 매각 주간사 선정, 매각 입찰 공고, 예비실사, 우선협상대상자 선정 등의 일정을 진행하게 된다. 또한 주채권은행인 산은이 추가 지원의 조건으로 쌍용차의 자구노력을 강조한 만큼 협상의 여지가 생길 수 있다.

반면 자구안 투표에서 반대표가 과반을 넘게 되면 쌍용차는 새로운 자구안을 만들어야 해서 일정이 밀릴 전망이다. 회계 장부상 청산 가치가 높게 나오는 상황에서 이미 쌍용차의 회생과 청산을 결정할 조사위원의 조사보고서 제출 기한은 이달 30일로 순연된 상태다. 쌍용차의 회생채권은 미지급 인건비 등 3700억원 수준이었지만, 회생절차가 개시되면서 직원 전체의 퇴직충당금을 3000여억원도 공익채권으로 묶였다.

게다가 산은의 지원 여부도 불투명한 상황으로 이어질 가능성도 높다. 이동걸 산업은행 회장은 쌍용차에 '생즉사 사즉생'(살려고 하면 죽고, 죽고자 하면 산다는 뜻)의 각오를 요구한 바 있다. 따라서 정부의 쌍용차 지원 명분도 약해질 수밖에 없다. 이는 고정비 절감으로 투자 부담을 덜고자 하는 인수 의향자의 쌍용차 투자를 주저하게 하는 요인이 될 수 있다.

다만 일부 노조월들은 쌍용차의 경영난으로 인해 2019년 말부터 직원들의 복리후생 중단과 임금 20% 지급 유예에 동의했고, 올해는 부품 수급을 위해 임금 50%만 받는 상황이라서 무급 휴직을 감당하기 어렵다는 입장이다.

