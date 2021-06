野 "공군참모총장 사퇴 늦어…文, 국민에 사과하라"

'국방부장관도 책임에서 자유로울 수 없다'고 지적

[아시아경제 금보령 기자] 공군 부사관 성추행 사망 사건을 놓고 공군참모총장이 사퇴했으나 국민의힘은 관련자 모두를 엄중히 처벌해야 한다고 목소리 높였다. 문재인 대통령을 향해서는 국민 사과와 재발 방지 대책을 요구했다.

5일 윤희석 국민의힘 대변인은 논평을 통해 "공군참모총장 사퇴로 무마할 일이 아니다"라고 밝혔다.

이성용 공군참모총장은 이번 사건에 대한 책임으로 전일 전격 사퇴했다. 이 총장이 사의를 표명했고, 문 대통령이 약 80분 만에 이를 수용했다.

윤 대변인은 "사건의 파장을 고려하면 너무 늦었다"며 "부실한 초동 수사, 늑장 보고, 회유 및 은폐 의혹 등 이번 사건은 군 기강 해이로 야기될 수 있는 '참사 종합판'"이라고 지적했다.

이 총장은 물론 국방부장관에게도 이번 사건에 대한 책임이 있다고 윤 대변인은 주장했다. 그는 "군이 성범죄 가해자를 감싸고 사건을 조직적으로 은폐 및 축소하려고 했다는 점에서 국방부장관 또한 책임에서 자유로울 수 없다"고 강조했다.

이어 윤 대변인은 "폐쇄적 조직 문화와 강압적 위계질서 아래에서 자행된 성 비위 사건이 그동안 얼마나 많았겠는가"라며 "관련자 모두를 엄중히 처벌해 야만적 폐습을 바로잡는 본보기로 삼아야 한다"고 주장했다.

군내 시스템 전면 재점검과 문 대통령의 재발 방지 약속 등을 후속 대책으로 제안했다. 윤 대변인은 "문 대통령도 '가슴 아프다'는 공허한 말보다는 국군통수권자로서 국민께 사과하고 관련자 일벌백계와 함께 재발 방지를 약속해야 한다"고 말했다.

그러면서 그는 "국민의힘은 더 이상 억울한 피해자가 발생하지 않도록 군의 기강 확립과 대책 마련에 힘쓸 것을 국민들께 약속드린다"고 얘기했다.

