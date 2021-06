[아시아경제 이민우 기자] 고바이오랩 고바이오랩 348150 | 코스닥 증권정보 현재가 32,700 전일대비 550 등락률 +1.71% 거래량 86,795 전일가 32,150 2021.06.04 15:30 장마감 관련기사 美 나스닥 상장 바이오 황제株 나온다!! 지금 잡아야 오릅니다글로벌 제약사와 “면역항체” 개발!! 바이오 황제 株 탄생고바이오랩 "대사질환 치료기전 규명 성공…네이처 마이크로바이올로지 게재" close 은 마이크로바이옴 신약 KBL697에 대해 미국 식품의약국(FDA) 2a 임상시험계획을 신청했다고 4일 공시했다.

이번 임상2a상은 호주 지역에서 경도 내지 중등도 궤양성 대장염 환자들을 대상으로 반코마이신을 전투여(pre-treatment)한 후 KBL697을 투약한 뒤 유효성 및 안전성을 평가해 치료 효과를 확인하는 방식으로 진행한다.

회사 측은 "KBL697은 1상 시험에서 임상적으로 중대한 이상반응이 없는 등 안전성 및 내약성을 확인한 바, 독성 및 부작용이 작은 궤양성 대장염 치료제로 개발 가능할 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr