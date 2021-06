타임스퀘어, 레스트인네이처 매장 오픈…“자연의 향기를 느껴보세요”

[아시아경제 임춘한 기자] 경방 타임스퀘어는 4일 지하 1층에 시그니처 향 플라워 마켓 ‘레스트인네이처’ 매장이 오픈했다고 밝혔다.

레스트인네이처는 플로럴 향을 베이스로 꽃시장에 머무르는 듯한 신선함과 피톤치드의 상쾌함을 선사한다. 매장을 방문하면 꽃, 풀, 나무, 허브 등 자연의 향을 담은 다양한 디퓨저와 섬유 스프레이 제품을 직접 체험하고, 구매할 수 있다.

레스트인네이처는 이달 매장 오픈을 기념해 다양한 증정 프로모션을 진행한다. 네이버 스토어 찜하기를 선택한 고객에게는 섬유스틱 1개를 선물하고, 5만원 이상 구매하는 모든 고객에게 섬유 스프레이를 제공한다. 또한 디퓨저 120ml 차량겸용 선물세트 구매 시에는 섬유스틱, 디퓨저 500ml 리필액 구매 시에는 250ml 공병과 섬유스틱을 1개를 각각 추가로 증정한다.

타임스퀘어 관계자는 “자연의 향으로 편안함을 선사하는 특별한 공간이 문을 열었다”며 “레스트인네이처를 방문하셔서 숲속에 꽃길을 산책하는 듯한 청량감을 직접 경험해보시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr