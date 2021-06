기아 'The 2022 니로' 출시 "신규 기아 엠블럼 적용"

기아, 새로운 엠블럼 적용한 니로 연식변경 모델 4일 판매 개시

기아 'The 2022 니로'

[아시아경제 이창환 기자] 기아가 4일 니로 하이브리드·플러그인 하이브리드의 연식 변경 모델인 '더(The) 2022 니로'를 출시하고 본격적인 판매에 돌입한다고 밝혔다.

기아의 대표 소형 SUV(스포츠유틸리티차량) 니로는 2016년 출시 이후 우수한 상품성과 경제성으로 고객들에게 꾸준한 사랑을 받아왔다.

기아는 The 2022 니로에 신규 기아 엠블럼을 적용했다. 기아의 표준화된 트림 명칭체계인 트렌디-프레스티지-노블레스-시그니처도 적용해 고객 혼선을 줄이고 통일감을 부여했다.

아울러 기본 트림인 트렌디부터 크루즈 컨트롤, 차로 유지 보조, 후석 승객 알림 등 고객 선호도가 높은 편의 사양을 기본화해 상품성을 높였다.

프레스티지에는 스마트키 원격시동 기능을, 노블레스에는 스마트 크루즈 컨트롤(정차&재출발)을, 시그니처에는 동승석 파워시트를 기본 적용했다.

The 2022 니로의 판매 가격은 하이브리드 트렌디 2439만원, 프레스티지 2608만원 노블레스 2829만원, 시그니처 3017만원, 플러그인 하이브리드 시그니처 3939만원이다. (친환경차 세제혜택 및 개소세 3.5% 반영 기준)

기아 관계자는 “The 2022 니로는 고객 선호사양을 기본화해 더욱 향상된 상품성으로 고객에게 더 큰 만족감을 제공할 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr