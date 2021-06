경남관광기업지원센터, '2021년 관광 아카데미' 개최

7월 1일~16일까지 매주 목, 금요일에 진행

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 관광기업지원센터는 '2021년 경남 관광 아카데미(이하 아카데미)'를 7월 1일부터 16일까지 매주 목·금요일에 진행한다.

아카데미는 관광업 창업에 관심 있는 도민과 도내 관광 기업 재직자와 퇴직자에게 창업 지원 및 경영 자립력을 제고하고 도내 관광 기업들의 재도약을 위해 마련됐다.

1차 교육과 심화 교육은 7월에 진행되며 총 6회 기초 교육을 진행한다.

기초 교육은 걸어서 세계 속으로 오성민 PD 특강, 코로나19 이후 관광 산업 트렌드, 큰별쌤 최태성 한국사 강사 특강 등이 진행된다.

특히 7월 1일, 16일에는 명사 특강 콘텐츠 토크 콘서트가 진행된다.

교육은 무료며, 80% 이상 출석하면 수료증 발급과 입주 기업 지원 시 가산점을 부여한다.

아카데미 교육 프로그램과 특강 참여를 희망하는 경우 홈페이지에서 신청서와 증빙 서류를 이메일로 24일 목요일 15시까지 접수하면 된다.

