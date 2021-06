[아시아경제 임춘한 기자] KTH는 3일 코로나19 백신을 접종한 임직원을 대상으로 최대 4일의 유급 휴가를 도입한다고 밝혔다.

KTH는 임직원 보호를 위해 코로나19 백신을 접종한 임직원들 대상으로 개인연차 소진 없이 최대 4일의 유급휴가를 지원한다. 2번 접종이 필요한 화이자, 아스트라제네카(AZ) 등을 맞은 임직원의 경우에는 1차 접종 후 최대 2일의 유급휴가를, 2차 접종 후 최대 2일의 유급휴가를 사용할 수 있다.

한편, KTH는 지난해부터 코로나19 감염 예방을 위해 선제적인 전사 재택근무와 순환 재택근무 제도를 도입해 시행하고 있다.

