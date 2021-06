“찍고 말하면 영어놀이터가” 올레tv '키즈랜드 5.0' 공개

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 33,850 전일대비 200 등락률 +0.59% 거래량 160,620 전일가 33,650 2021.06.03 09:26 장중(20분지연) 관련기사 IPTV3사 “CJ ENM의 부당한 프로그램 사용료 요구… 시장지배적 사업자의 오만”'메타버스 원팀' 올라탄 KT…317兆 시장 주도권 경쟁“유심 주문하고 바로 받는다” KT 알뜰폰 '바로배송유심' 서비스 제공 close 가 올레tv 키즈랜드의 사용자 경험·환경(UX·UI)을 전면 개편하고 사용 편리성을 높인 키즈랜드 5.0을 선보인다고 3일 밝혔다.

올레tv 키즈랜드는 6만여 편의 키즈 콘텐츠를 제공하는 영유아 전용 IPTV 서비스다. KT는 올해 초 ‘집콕 장기화’에 맞춰 놀이 측면의 이용 컨셉을 강조한 키즈랜드의 영어 콘텐츠 전용관 ‘놀면서 배우는 영어놀이터’를 선보였다.

키즈랜드 5.0의 가장 큰 특징은 ‘영어놀이맵’과 ‘영어놀이 타이머’ 기능이다. 아이들이 기가지니 세이펜 전용 종이 보드판인 영어놀이맵을 세이펜으로 찍거나 “지니야, 영어놀이터 30분 틀어줘”라고 말하면 영어놀이터 콘텐츠가 바로 재생된다. 이를 통해 만 3세부터 5세 영유아들도 쉽게 영어놀이터 콘텐츠에 접근할 수 있게 됐다. 영어놀이맵은 기가지니 세이펜 외에도 레인보우펜, 태극펜, 티칭펜, 피노키오펜으로도 이용할 수 있다.

영어놀이 타이머는 올레 tv가 올바른 TV 시청 습관을 위해 지난해 5월 국내 최초로 선보인 ‘키즈 안심 타이머’를 영어 콘텐츠 중심으로 강화한 기능이다. 기가지니에 캐릭터 이름과 영어를 함께 말하고, 1분부터 60분까지 1분 단위로 원하는 시청시간을 말하면 된다. 시간 대신 1편에서 10편까지 편 단위로도 설정할 수도 있다.

이밖에 키즈랜드 5.0에는 이용자 관점에서 최근 시청한 콘텐츠 목록과 함께 많이 본 콘텐츠를 메인 화면 전면에 배치했고 리모콘에도 키즈랜드 바로가기 버튼이 추가됐다. TV 화면 영상이 꺼진 상태에서도 영어 콘텐츠를 오디오로만 흘려들을 수 있는 ‘영어 오디오로 흘려듣기’, 아이가 본 독서 콘텐츠를 한 눈에 책장 형태로 볼 수 있는 ‘나만의 책장’, 아이의 프로필을 등록하면 콘텐츠 큐레이션과 생일 축하 등의 특별한 메시지를 받을 수 있는 ‘키즈 프로필’ 기능도 추가됐다.

핑크퐁 영어 콘텐츠를 파닉스부터 영단어까지 5단계 레벨로 재구성한 ‘핑크퐁 영어놀이터’도 새롭게 선보인다. 전 세계에서 약 3640만명이 구독하고 있는 인기 유튜브 콘텐츠 ‘리틀 베이비 범(Little Baby Bum)’의 영어 영상 540여 편도 무료로 제공한다.

키즈랜드 5.0 서비스와 UX·UI는 이날부터 기가지니 1~3와 올레 tv UHD1~4 등 각 셋톱박스에 순차적으로 적용될 예정이다. 영어놀이맵은 키즈랜드 콘텐츠 6만편을 모두 무료로 즐길 수 있는 ‘올레 tv 프라임 키즈랜드 요금제(월 2만900원, 3년 결합 기본회선기준)’ 이용자라면 누구나 8월 말까지 전국의 KT 매장에서 무료로 받을 수 있다.

김훈배 KT 미디어플랫폼사업본부장(전무)은 “올레 tv 키즈랜드는 국내 최다 콘텐츠와 AI 기반의 차별화된 서비스를 제공하며 가장 많은 부모와 아이들에게 사랑 받아온 국내 대표 육아 교육 플랫폼”이라며 “앞으로도 ‘아이를 생각한다면’이라는 철학을 바탕으로 부모와 아이가 모두 만족하며 집콕 육아의 고민을 해결할 수 있는 차별화된 콘텐츠와 솔루션을 지속 확대하겠다”고 밝혔다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr