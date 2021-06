삼성전자 모든 사업장 '탄소·물·폐기물 저감' 인증…글로벌 최초

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 전 세계 반도체 업계 최초로 전 사업장에 대해 영국 카본 트러스트의 '탄소·물·폐기물 저감' 인증을 받았다. 카본 트러스트는 영국 정부가 2001년 기후변화 대응 및 탄소 감축 방안의 일환으로 설립한 친환경 인증 기관이다.

삼성전자는 국내 5개(기흥·화성·평택·온양·천안)와 미국 오스틴, 중국 3개(시안·쑤저우·톈진) 등 총 9개 사업장에 대해 탄소·물· 폐기물 저감 인증을 받고 '트리플 스탠더드(Triple Standard)' 라벨을 취득했다고 3일 밝혔다.

'트리플 스탠더드'는 3년 동안 사업장의 탄소 배출량 3.7%, 물 사용량 2.2%, 폐기물 배출량 2.1%를 저감하고 각 분야의 경영 체제에 대한 종합 평가 기준을 만족한 기업에게 수여한다. 특히 반도체 제품의 미세화, 고집적화 추세에 따라 제조 공정이 복잡해지면서 물의 사용과 탄소, 폐기물의 배출도 함께 늘어나, 반도체 전 사업장에서 물 사용량과 탄소, 폐기물 배출량을 저감하는 것이 쉽지 않은 상황에서 이룬 쾌거다.

삼성전자는 2018~2019년 각 생산 공정에서 사용·배출한 평균량과 비교해 지난해 탄소, 물, 폐기물을 각각 9.6%, 7.8%, 4.1% 저감해 기준을 만족했다.

삼성전자에 따르면 이 회사는 2019년 미국, 중국 등 해외 반도체 사업장에 재생에너지 인증서(REC)를 구매해 100% 재생에너지로 전환했으며, 국내 사업장의 경우 태양광, 지열 발전 시설을 설치해 일부 사무실 전력으로 사용하고 있다. 또한 반도체 제조 공정에서 온실가스 사용량을 최적화하고, 온실가스 저감 장치에 들어가는 새로운 촉매를 개발하는 등 탄소 저감 활동을 꾸준히 추진하고 있다. 탄소 담당 김기은 시니어 프로페셔널은 "삼성전자 반도체 부문은 2007년 반도체 업계 최초로 협력사와 공동으로 온실 가스 분해 설비를 만들었고, 이 설비에 투입되는 촉매 성분을 바꿔 분해 효율을 높이는 등 저감 활동을 지속하고 있다"고 설명했다. 삼성전자는 이러한 노력을 통해 지난해 생산량 기준 환산 시 약 130만t의 탄소 배출량을 저감했으며(원 단위 기준 9.6% 저감), 이는 서울시 2배 면적에 해당하는 소나무를 심어야 흡수할 수 있는 양이다.

멤브레인(필터) 기술을 도입해 물 사용량도 줄였다. 삼성전자는 초순수를 정제하고 남은 물을 옥상 습식 세정 시설, 냉각탑 등에 재사용하고, 멤브레인 기술을 활용한 폐수 정화를 통해 물 재이용량을 높였다. 반도체 전 사업장의 2020년 물 재이용량은 약 7000만t으로, 이는 2018~2019년 대비 약 12% 증가한 수치다. 또한 일부 중수도 설비를 통합해 설비 운전 효율을 높이고, 제조 공정 최적화 등을 통해 물 사용량을 절감했다. 이를 통해 2020년 생산량 기준 환산 시 물 사용량 1025만t을 감축했으며(원 단위 기준 7.8% 저감), 이는 화성시와 용인시의 약 200만 인구가 한 달 동안 사용하는 물의 양과 비슷한 규모다. 물 담당 구태완 시니어 프로페셔널은 "삼성전자는 사용되는 물의 양을 최적화하기 위해 세정 공정에서 기존 물의 분사 시간을 점차 줄이는 테스트를 진행했다"면서 "물을 줄일 수 있는 과제를 지난해에만 180건가량 진행하고 실행에 옮긴 결과 물 사용량을 저감할 수 있었다"고 설명했다.

삼성전자는 소재 변경을 통해 폐수 슬러지를 대폭 감축했다. 폐수 슬러지란 폐수를 처리하는 과정에서 나온 침전물로, 전체 폐기물 발생량의 60% 이상을 차지한다. 공정에서 사용하는 소재를 전환하고, 특정 설비에 공급되는 소재의 양을 최적화해 폐수 슬러지를 줄였다. 또한 라인에 입고되는 제품의 포장 기준을 수립해 골판지 사용량, 비닐 포장 횟수, 노끈 묶음 횟수 등을 줄여 일회용 포장재 배출량도 감축했다. 폐기물 담당 정의진 프로페셔널은 "폐수 슬러지 양을 줄이기 위해 공정 단계에서 사용하는 소재를 변경해 정화에 쓰이는 물질을 최소화했고, 결과적으로 폐수 슬러지 양을 7만5000t 정도 줄일 수 있었다"고 전했다.

일반 사무실에서 나오는 재활용품의 분리 배출 체계도 개선했다. 기존의 3종 분리 배출함을 세분화해 6종으로 변경했으며 올바른 분리 배출 문화를 정착시키기 위해 '비헹분섞(비우고, 헹구고, 분리하고, 섞지않고)' 캠페인을 벌이기도 했다. 삼성전자는 이러한 노력을 통해 2020년 생산량 기준 환산 시 3만5752t의 폐기물을 감축했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 1,900 등락률 +2.35% 거래량 18,474,931 전일가 80,800 2021.06.03 11:35 장중(20분지연) 관련기사 반도체로 몰린 순환매…시총 맏형들 선전에 코스피 3250 눈앞딱! 말씀드립니다. “삼성전자” 주가 상승의 비밀삼성전자, 무선청소기 신제품 '비스포크 슬림' 출시…"흡입력 강화" close DS부문 지속가능경영사무국 장성대 전무는 "기후변화에 효율적으로 대처하기 위해 탄소, 물, 폐기물 분야에서 수십 년 동안 다각도로 노력해왔으며 사업장 경영 지표로 관리해왔다"라면서 "초미세 공정 기반 저전력 반도체, 친환경 수처리를 통한 지역 생태계 복원, 온실가스 저감 설비 개발 등으로 반도체 사업의 지속 가능성을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다. 삼성전자는 2009년부터 현재까지 총 41개 반도체 제품에 대해 국내외 기관으로부터 탄소 발자국과 물 발자국 등 제품 환경 인증을 취득했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr