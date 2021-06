위니아딤채, 동물자유연대 온센터에 '유기동물 사랑 나누기' 기부금 전달

[아시아경제 정현진 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 5,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,570 2021.06.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, '위니아 보르도 냉장고' 출시 기념 프로모션위니아딤채, 역대급 실적 업고 급반전...주가 최고가 랠리 위니아딤채, 와인셀러·냉장고 결합한 '위니아 보르도 냉장고' 출시 close 가 2일 동물자유연대 온센터에서 '위니아와 함께하는 유기동물 사랑 나누기' 기부금 전달식을 진행했다고 3일 밝혔다.

위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 5,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,570 2021.06.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, '위니아 보르도 냉장고' 출시 기념 프로모션위니아딤채, 역대급 실적 업고 급반전...주가 최고가 랠리 위니아딤채, 와인셀러·냉장고 결합한 '위니아 보르도 냉장고' 출시 close 는 올해 초 펫 모드가 적용된 위니아 '퓨어플렉스' 공기청정기를 출시하면서 수익금 일부를 기부하는 후원활동을 기획했으며 이번 캠페인을 위해 지난달까지 판매된 제품 수익금의 일부를 적립해 총 3000만원의 기부금을 마련했다고 설명했다.

기부금은 이달 말 동물자유연대에 현금으로 전달되며 동물자유연대가 추진하는 온앤온 프로젝트에 동참해 파주에 새로 지어지는 제2온센터의 '유기동물을 위한 방' 한 곳에 '위니아 공기청정기' 이름을 붙일 예정이다.

최지혜 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 5,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,570 2021.06.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, '위니아 보르도 냉장고' 출시 기념 프로모션위니아딤채, 역대급 실적 업고 급반전...주가 최고가 랠리 위니아딤채, 와인셀러·냉장고 결합한 '위니아 보르도 냉장고' 출시 close 브랜드마케팅 담당은 "지난해부터 펫 프렌들리 활동의 일환으로 유기동물 보호센터에 위니아 에어컨을 기부하는 등 동물을 위한 후원 활동을 실시하고 있다"면서 "앞으로도 유기동물을 위한 다양한 활동들을 펼치며 기업의 사회적 책임을 다하는데 노력하겠다"고 말했다.

앞서 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 5,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,570 2021.06.03 08:01 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, '위니아 보르도 냉장고' 출시 기념 프로모션위니아딤채, 역대급 실적 업고 급반전...주가 최고가 랠리 위니아딤채, 와인셀러·냉장고 결합한 '위니아 보르도 냉장고' 출시 close 는 지난해 농림축산식품부와 한국관광공사 명예홍보대사를 맡은 대표적인 셀럽 펫스타 '백호'와 함께 유기동물보호센터에 위니아 에어컨을 기증하고 유기동물 사료온라인 SNS 이벤트를 통해 사료를 기부하는 등 동물을 위한 활동을 이어가고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr