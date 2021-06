서울농협·강동농협, '하나로마트데이' 운영…195개 상품 할인

[아시아경제 이관주 기자] 농협 서울지역본부(본부장 이대엽)는 2일 서울 강동구 강동농협 하나로마트 암사점에서 '서울농협 하나로마트데이' 행사를 열었다.

이달 3일부터 16일까지 2주 동안 진행되는 '1차 통합할인행사'에서는 총 195개 상품을 카드 행사 및 이벤트 행사를 통해 할인 판매한다.

박성식 강동농협 조합장(서울시조합운영협의회 의장)은 "우리 땅에서 생산된 건강하고 믿을 수 있는 우리 농축산물 공급에 앞장서겠다"고 말했다. 이대엽 서울농협 본부장도 "농협 하나로마트를 한결같이 믿고 이용해 주시는 고객님들께 깊은 감사를 드린다"고 전했다.

한편 강동농협은 지난달 21일 사회적기업제품 판매점인 '함께 가게'를 개장해 취약계층의 일자리 창출과 지역주민의 삶의 질을 높이는 데 함께하고 있다.

