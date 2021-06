창원시, 지역 국회의원과 국비확보 공조체계 본격 가동

국회 방문, 지역현안사업 추진을 위한 국고예산 확보에 고군분투

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 지역 현안 사업 추진을 위한 2022년도 국고예산 확보에 총력을 기울이고 있다고 2일 밝혔다.

안병오 기획예산실장은 이날 지역 국회의원 사무실을 방문해 창원시 주요 현안 사업의 타당성과 필요성을 설명하고, 국고 예산을 최대 확보할 수 있도록 지역 국회의원의 관심과 협조를 요청했다.

국비 지원 건의 사업은 지역구별로 창원시가 추진해야 할 중요한 사업들이다.

지역구 공통 신재생에너지 융·복합 지원 사업 등 3건 228억원, 의창구 2021 산업단지 대개조 프로젝트 등 3건 363억원, 성산구 스마트 산단 디지털 플랫폼 구축 등 3건 95억원 등 총 18건 1032억원이다.

시는 2022년도 사상 최대 국비 확보를 목표로 총력을 다할 계획이다.

안병오 기획예산실장은 "지역 국회의원실에서도 창원시 주요 건의 사업에 대한 필요성 등을 공감하고, 국고 예산 확보를 위해 시와 함께 노력해 나가기로 약속했다"며 "향후 국회 상임위와 예결특위 심사 등 예산안 최종 확정 시까지 주요 현안 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

