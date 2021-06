박범계-김오수 50분 회동, 35분 독대… 김 총장 "조직개편안 내부 우려 전달"

내일 오후 4시 서울고검에서 만나 구체적 인사안 논의

[아시아경제 최석진 기자] 김오수 검찰총장이 2일 취임 인사차 박범계 법무부 장관을 예방해 환담을 나누며 법무부가 추진 중인 검찰 조직 개편안에 대한 내부의 우려를 전달했다.

김 총장은 이날 오전 10시 법무부 정부과천청사를 찾아가 박 장관을 예방했다. 이날 면담은 이정수 법무부 검찰국장과 심우정 법무부 기획조정실장, 조종태 대검찰청 기획조정부장, 박철우 법무부 대변인, 이창수 대검 대변인 등이 배석한 가운데 시작됐지만, 면담 시작 15분 뒤부터는 배석자 없이 약 35분간 박 장관과 김 총장 두 사람의 독대가 이어진 것으로 알려졌다.

면담을 마치고 나온 김 총장은 대기 중이던 기자들을 만나 "어제 고검장·검사장들로부터 조직 개편안에 대한 검찰 구성원들의 우려를 들었다"며 "(장관에게) 검찰 구성원들의 걱정을 전달했다"고 밝혔다.

그는 또 "인사와 관련해서도 구체적인 내용은 아니지만 대략적인 구도에 관해 전달했다"며 "인사 협의를 위해 내일 박 장관과 다시 만날 계획"이라고 덧붙였다.

김 총장은 회동 분위기에 대해 "당연히 나쁘지 않았고 (박 장관이) 긴밀하게 소통해야 한다고 말했다"며 "저도 그렇게 답했다"고 말했다.

또 그는 "임명장 수여 과정에서 대통령께서 일선 검사들을 격려한다는 말씀을 두 번 했다는 내용도 장관께 전달했다"고 밝혔다.

전날 사의를 표명한 배성범 법무연수원장이 사직 글을 통해 "특정 수사팀의 일원이었다는 이유로 인사 등에 불이익을 받는 일은 없어야 한다"고 언급한 것에 대해서는 "장관도 안다고 생각한다"며 "(배 원장이) 아주 훌륭하고 좋은 말씀을 했다고 생각한다"고 답했다.

두 사람의 면담 이후 진행된 법무부·대검 합동브리핑에서 법무부와 대검은 박 장관과 김 총장이 3일 오후 4시 서울고검에서 만나 검찰 인사의 기본 방향과 검찰 조직 개편안을 협의하기로 했다고 밝혔다.

박철우 법무부 대변인은 "김 총장이 취임사에서 '국민 중심의 검찰, 소통하는 검찰이 돼야 한다'고 말한 것에 대해 박 장관이 깊은 공감을 표했다"며 "법무·검찰이 유기적으로 협력해 국민을 편안하게 하는 데 노력하자고 했다"고 말했다.

이창수 대검 대변인은 "검찰총장은 향후 검찰 인사의 기본 방향과 조직 개편안에 대한 의견을 전달했다"며 "구체적 내용에 대해서는 내일 오후 4시 서울고검 청사에서 별도로 협의하기로 했다"고 밝혔다.

김 총장이 박 장관에게 인사 관련 구체적으로 어떤 의견을 전달했는지를 묻는 질문에 이 대변인은 "인사에 대한 구도나 방향에 대해서는 구체적인 설명을 드리기 어렵다"며 "장관께서 말씀하신 인사원칙이 있고, 총장께서 생각하시는 인사원칙이 있다. 그런 부분을 장관께 잘 설명드렸다"고 답했다.

박 대변인은 "인사 방향에 대해 총장이 구체적인 말씀을 장관께 드리셨고, 장관은 주로 의견을 경청하는 분위기였다"고 말했다.

3일 진행될 면담 때 구체적인 인사안을 갖고 박 장관과 김 총장이 협의할 예정인지를 묻는 질문에는 두 대변인 모두 즉답을 피했다.

다만 박 대변인은 "장관께서는 검찰총장으로부터 인사에 관한 의견을 듣는 절차를 공식화하겠다고 여러 차례 강조했다"며 "내일 인사에 관한 의견을 듣는 절차를 갖는 것도 그 일환이고, 좀 더 나아가 이번에는 사전에 그 일정을 공지하고 두 분이 만나는 장면도 공개할 예정"이라고 말했다.

조직 개편안과 관련해 어떤 의견을 전달했는지를 묻는 질문에 이 대변인은 "총장께서 일선 검사들이 갖고 있는 걱정들에 대해서 장관께 비교적 상세히 말씀드렸다"면서도 "구체적인 내용에 대해서 이 자리에서 말씀드리기 어렵다"고 했다.

다만 박 대변인은 대검이 취합해 법무부에 전달한 조직 개편안에 대한 일선 검찰청의 의견을 공식적인 경로를 통해 공개할 방침이라고 전했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr