공영쇼핑, 한국농식품법인연합회와 농축산물 판로확대 '맞손'

지역우수농축산물 및 향토식품, '공영라방' 통해 판매지원

[아시아경제 김철현 기자] 공영쇼핑은 2일 한국농식품법인연합회와 농축산물 판로 확대를 위한 상생 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 공영쇼핑은 이번 협약을 통해 농식품법인연합회가 보유하고 있는 다양한 지역 우수 농축산물과 향토식품을 '공영라방'에서 판매하게 됐다.

공영쇼핑은 지난 3월에 모바일 라이브커머스 공영라방을 오픈함에 따라 모바일커머스에 적합한 농식품법인연합회의 24개 제품을 선정해 방송을 준비하고 있다. 협력사가 직접 출연해 판매, 현장감을 살리는 라이브 방송으로 진행한다.

현재 전국 590여개 회원사로 구성된 한국농식품법인연합회는 농식품 산업 및 생산자의 경쟁력 강화를 위해 2006년에 설립된 단체이다. 정부정책 제도개선, 농식품 공정거래, 유통 활성화, 국내 최대 직거래 장터 바로마켓 운영 등 활발한 활동을 하고 있다.

공영쇼핑과 농식품법인연합회는 업무협약을 통해 ▲국내 우수 농축산물의 부가가치 높이는 가공식품 제조법인 발굴 지원 ▲국내산 농축산물과 중소제조업체와의 성장모델 개발 ▲우수 농축수산물과 향토식품의 발굴 및 우수 사례 확산 등에 적극 노력하기로 했다.

박진상 공영쇼핑 경영지원본부장은 "농식품법인연합회는 전국 농축산 생산자의 집결체라고 할 만큼 방대한 네트워크를 보유하고 있다"며 "양질의 농식품, 특산물 등 다양한 제품들을 확보하게 된 만큼 소비자들에겐 믿고 구매할 수 있는 좋은 제품을 알리고 생산자들에겐 든든한 판로가 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

