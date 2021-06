경남도, 지역 우수인재 양성을 위한 대학재학 장학금 지급

도내 고등학교 졸업해 도내 소재 대학으로 진학한 재학생 대상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 100명의 도내 대학 재학생에게 1인당 100만원씩 총 1억원의 대학 재학생 장학금을 지급했다고 2일 밝혔다.

대학 재학생 장학금은 2019년 4월 도와 도내 대학 총장 간 간담회에서 제시된 의견을 반영해 지난해 처음 시작한 사업이다.

도내 21개 대학으로 진학한 재학생을 대상으로 대학 성적과 생활 정도 등을 종합적으로 고려해 장학금을 지급한다.

경상남도장학회 이사장인 하병필 도 행정부지사는 "경남 지역의 학생들이 수도권으로 빠져나가지 않고도 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

한편 경상남도장학회에서는 올해 대학 입학 장학금 250명에게 5억원, 보호 시설 아동을 위한 희망 디딤돌 장학금 84명에게 8400만원 등 총 334명을 선발해 5억8400만원의 장학금을 지급했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr