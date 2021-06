"여름 시작, 할인 시작" 유통업계, 6월 대규모 행사·이벤트 연다

[아시아경제 김유리 기자] 유통업계가 본격적인 여름을 앞둔 6월 대규모 할인 행사와 이벤트에 나섰다.

올리브영은 오는 3일부터 9일까지 상반기 결산 '올영세일'을 실시한다고 2일 밝혔다. 전국 매장과 공식 온라인몰에서 진행되는 이번 행사에선 여름 시즌 상품과 상반기 인기 상품을 최대 70% 할인해 선보인다.

프리미엄 화장품, 최신 트렌드를 보여줄 신상품 등도 할인에 나선다. 세일 기간 매일 다른 특가 상품을 깜짝 공개하는 '오늘의 특가'를 비롯해 '단독 특가', '우리 매장 단독 특가' 등도 진행한다. 특히 '선착순 특가·증정' 행사를 3회로 확대, 세일 첫날인 3일과 7일, 9일에 각각 선보인다. 이번 세일에 함께하는 주요 브랜드로는 ▲클리오 ▲닥터지 ▲바이오힐보 ▲피지오겔 ▲마녀공장 등이 있다. 올리브영은 3일 자체 모바일 생방송 ‘올라이브’에서 올영세일 특집 방송도 선보인다.

11번가는 현재 11번가에서 제공 중인 다양한 배송 서비스를 이용하는 고객에게 경품을 주는 '배송 구매왕 챌린지'를 이달 진행한다. 11번가 '오늘 장보기' 전문관 내 '당일배송'(이마트몰, 홈플러스, GS프레시몰)과 '새벽배송'(SSG닷컴, GS프레시몰), 우체국과 협업한 '익일배송'(오늘주문 내일도착) 중 필요한 배송 서비스로 3만원 이상 결제 후 구매확정 하면 주문 횟수에 따라 추첨해 경품을 증정한다. 오는 30일까지 3회 이상 주문 시 추첨을 통해 '스타벅스 아이스 아메리카노 기프티콘'(500명), 'SK페이 포인트 2만점'(100명), 정가 40만원대 상당 '다이슨 슈퍼소닉 헤어 드라이어'(10명) 등을 경품으로 지급한다.

SSG닷컴은 6월 한달 동안 초대형 쇼핑 축제 '슈퍼 스케일 나인 SS9' 행사를 열고 이전 구매 실적과 관계없이 모든 이들이 회원등급 중 가장 높은 VIP 혜택을 경험할 수 있도록 했다. SSG닷컴은 10%, 7%, 5% 할인쿠폰을 10일 간격으로 나눠 3회에 걸쳐 총 9장 지급한다. 각 쿠폰별로 3만원 이상 구매 시 적용 가능하며 최대 1만원까지 할인된다.

패션 카테고리 상품에 한해 최대 20%까지 할인 가능한 쿠폰 3종도 매일 오전 9시부터 하루 선착순 2만 명에게 추가 발급한다. 신세계백화점몰 상품에 한해 5만원 이상 결제 시 최대 2만원까지 20% 할인이 적용되는 명품화장품 왕쿠폰과 신세계몰, 이마트몰 상품 구매 시 최대 2만원까지 할인되는 15% 쿠폰을 각각 10장씩 행사 기간 동안 1회 발급한다.

패션 카테고리에서는 스타일 어택 프로모션을 통해 수입 명품, 캐주얼 의류, 스포츠, 잡화 등 인기 상품을 최대 85%까지 할인한다. 매일 오전 9시 핫딜 어택 이벤트에서는 골든구스, 룰루레몬, 버버리, 찰스앤키스 등을 선보인다.

