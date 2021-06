'누수 발견' 시민 신고 포상금 50% 인상한다

일부터 누수 신고 포상금 2 → 3만원, 지급 방식에 모바일 상품권 신설

지난해 서울시 누수 8636건 중 73% 시민신고로 발견해 즉시 복구공사 조치

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 시민들의 관심을 높이고 적극적인 참여를 유도하기 위해 3일부터 누수 신고 포상금 제도를 개선한다고 2일 밝혔다. 포상금을 50% 증액해 3만원으로 인상하고 지급방식에 모바일 상품권을 신설한다.

‘누수’는 비가 오지 않은 날임에도 불구하고 길거리에 물이 줄줄 흐르거나 흥건할 경우 발생한 것으로 의심해 볼 수 있다. 누수를 발견한 시민 누구나 국번 없이 120번 또는 서울시내 각 수도사업소로 전화해 즉시 신고할 수 있다.

서울시에 따르면 지난해시에서 발생한 8636건의 상수도관 누수 중 3분의 2가 넘는 6370건(73%)이 시민들에 의해 발견됐다. 시는 신고가 들어오는 즉시 현장에 출동해 굴착하고, 수도관 복구 공사를 실시했다.

누수의 주원인은 차량, 공사현장 등의 진동에 의해 발생하는 경우가 3738건(43%)으로 가장 많았다. 구경 50㎜ 이하의 소규모 누수가 대부분(7297건, 84%)을 차지한 것으로 분석됐다.

시는 탐지장비를 이용해 물이 도로 위로 흘러나오기 전 보이지 않는 땅 속 누수를 선제적으로 찾아내고 있지만 수시로 발생하는 돌발적인 누수는 시민 신고가 큰 역할을 하고 있다. 돌발 누수를 신속하게 찾아내 복구 조치하면 도로 함몰이나 결빙, 주변 건물 침수, 수돗물 낭비 등과 같은 2차 피해를 최소화할 수 있다.

이에 서울시 상수도관 누수를 최초로 신고한 시민에게 지급되는 포상금을 2만원에서 3만원으로 50% 인상한다. 지급방법도 기존 현물 등기 배송에 더해 모바일 상품권 지급 방식을 추가했다.

김태균 서울시 상수도사업본부장은 “누수 발견의 73%가 신고에 의해 이뤄지는 만큼, 시민들의 적극적인 신고가 누수 피해를 최소화 할 수 있는 열쇠”라며 “서울시는 지난해 기준 95.5%라는 세계 최고의 유수율을 유지하고 있으나 누수 피해를 최소화하기 위해 보다 적극적인 누수 저감 활동을 펼치겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr