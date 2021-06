[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 2일 서울시청 영상회의실에서 이달 이임을 앞둔 우마르 하디 주한인도네시아대사에게 서울시 명예시민증을 수여한다.

우마르 하디 대사는 2017년 취임 이후 약 4년 간 서울시민들의 다문화에 대한 인식과 이해를 높이는 한편 서울시-자카르타주의 코로나19 공동대응에 힘을 보태는 등 서울시와 인도네시아 주요도시 간 교류 활성화에 적극 나서왔다.

2019년 ‘인도네시아의 날’ 행사를 개최하고 은평구 소재 ‘다문화박물관’에 인도네시아 섹션을 설치하는 등 양국 문화교류에도 앞장섰다.

우마르 하디 대사는 영화감독으로도 활동 중이다. 서울시는 인도네시아 독립에 기여한 한국인에 관한 영화를 제작할 예정으로 알려져 있어 양국을 연결하고 현지에 서울을 알리는 중요한 역할을 할 것으로 기대된다고 전했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr