포항시, 평생학습원 뱃머리마을에 '문화숲' 조성 … "도심 녹색 연결고리"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 1일 남구 상대동 평생학습원 광장에서 '뱃머리마을 문화숲' 준공식을 개최했다.

평생학습원은 그동안 포항시 평생 교육의 장으로 활용해 왔으나, 주변에는 도시숲 역할을 하는 수목의 밀도가 낮고, 식생이 낙엽수종에 편중돼 동절기에는 메마르고 삭막하다는 혹평을 받아왔다.

이에 따라 포항시는 이곳에 다양한 숲의 혜택을 제공한다는 계획의 평생학습원 뱃머리마을 문화숲을 지난해부터 추진해 최근 완공했다.

철강공단과 하수처리시설 등과 연접해 있는 평생학습원 광장 7만8000㎡ 면적에 각종 오염원으로부터 완충역할 수행을 목적으로 약 12억 원을 들여 소나무 등 5517여 본의 다양한 수목을 식재, 문화와 역사, 생태와 경관을 아우르는 '커뮤니티형 숲'으로 조성했다.

포항 도심지역 전체를 경유하는 '거대한 녹색선'으로 철길숲이 의미가 있다면, 문화숲은 녹색 뉴딜정책에 따른 시가지 일원의 핵심적인 하나의 루트로 연결하는 녹색 고리 역할을 하게 될 것이란 게 포항시의 설명이다.

이강덕 시장은 "형산강, 오천 냉천 일원의 대규모 도시숲 추진과 송도솔밭도시숲, 포항둘레길 조성과 연계해 포항의 미래상으로 그리는 '숲 속의 도시, 숲을 품은 도시'를 실현하도록 노력하겠다"고 전했다.

