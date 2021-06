"콜롬비아 차기 P4G 기대"…文 대통령, 두케 대통령에 화답

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 차기 P4G 정상회의 개최국인 콜롬비아의 두케 마르케스 대통령에게 감사의 뜻을 표하며 "차기 P4G 회의 개최가 기대된다"고 밝혔다.

문 대통령은 1일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 두케 대통령의 SNS를 인용하며 "어제 대통령께서 탄소감축을 위한 민간 부문의 동참과 다자간 협력의 중요성을 강조하신 연설을 깊이 공감하며 들었다"며 이같이 밝혔다.

지난달 31일 마무리된 P4G 서울 녹색미래 정상회의에서 두케 대통령은 정상토론 세션에서 "2030년까지 우리 이산화탄소 배출의 51% 감축을 달성하게 될 것"이라며 "우리 지역을 지키는 것은 결국은 지속가능성을 지키는 일"이라고 강조한 바 있다.

문 대통령은 "콜롬비아의 차기 P4G 회의 개최가 기대된다"며 "한국은 콜롬비아와 국제사회 기후변화 대응 노력에 함께 하겠다"고 말했다.

