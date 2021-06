이재명 지사 전국 지지모임 ‘민주평화광장’ 광주서 공식 출범

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 더불어민주당 대권 주자인 이재명 경기도지사 지지모임이 광주에서 출범했다.

1일 지역 정가에 따르면 ‘광주 민주평화광장’이 이날 오후 2시 광주 김대중컨벤션센터에서 출범식을 갖고 본격적인 활동에 나섰다.

출범식에는 민주평화광장 중앙 공동대표인 이종석 전 통일부 장관과 조정식 더불어민주당 의원을 비롯해 김영진·김윤덕·문정복·민형배·이동주·이해식·이형석·전용기 의원 등 더불어민주당 현역 국회의원들이 대거 참석했다.

광주가 지역구인 이형석 의원(북구을)과 민형배 의원(광산을)은 광주 민주평화광장 상임대표를 맡았다.

광주지역에서는 정영일 전 시민단체협의회 상임대표, 조계선 온누리텃밭체험학교 교장, 이성길 전 5·18기념재단 감사, 이숙영 조선대학교 교수, 조명철 전 방송통신고 광주총동문회장, 이철 전남대학교 명예교수, 강행옥 전 광주지방변호사협회 회장, 박창순 말바우시장 상인회장, 최흥규 광주장애인사랑복지회 이사장, 표범식 광주광역시 북구의회 의장, 서일환 첨단재활요양병원 본부장, 김영준 (사)한국문화복지협회 이사장, 이준형 (사)광주광역시협동조합연구소 대표, 이준영 녹색교통운동 대표, 변원섭 한국공공혁신연구원 대표, 김명선 시민총회 상임대표, 김승원 광주민주화운동 기념사업회 상임이사, 조영대 신부 등이 광주 민주평화광장 공동대표 자격으로 참여했다.

정수민 전 한국노총 광주본부 의장 등 각계각층의 전문가와 문인 광주 북구청장, 서대석 광주 서구청장, 김삼호 광주 광산구청장 등이 함께했다.

‘광주 민주평화광장’은 내년 20대 대선에서 시대정신에 발맞춰 개혁적이고 현실적인 답을 내놓을 수 있는 플랫폼으로 자리매김하겠다는 취지로 출범했다.

특히 ▲권력기관과 언론 등에 대한 중단 없는 개혁 실현 ▲경제·사회적 민주화를 통한 공정사회 실현 ▲지역균형발전 달성 ▲한반도의 평화와 공동번영질서 확립 ▲시대적 과제인 민주평화세력의 재집권 노력 ▲중단 없는 민주개혁 및 한반도의 항구적 평화번영 등을 위해 활동할 방침이다.

이종석 전 통일부 장관은 축사를 통해 “4·19 혁명, 5월 광주항쟁, 6월 항쟁, 그리고 촛불혁명의 헌신 위에 민주주의를 이뤘으나 아직은 완전하지 않다”며 “김대중 대통령과 노무현 대통령, 그리고 문재인 대통령으로 이어지고 있는 평화에 대한 노력으로 한반도 정세가 안정됐지만 갈 길이 멀다”고 말했다.

이어 “민주주의 신장과 한반도 평화를 위해서는 정권 재창출이 중요하고 그 철학과 비전, 실천적 행동을 하는 지도자를 선택해야 한다”면서 “우리는 선택했고, 정권 재창출을 위해 온 힘을 다해 노력하겠다”고 강조했다.

조정식 의원은 “시대적 과제들을 풀어가기 위해서는 20대 대통령선거에서 반드시 승리해 민주평화 개혁 세력이 재집권해야 한다”면서 “한국 현대사의 중요한 고비에 늘 중심에 있었던 광주가 그 견인차가 돼 달라”고 호소했다.

이재명 경기도지사는 영상축사를 통해 “광주는 우리 역사의 변곡점마다 국가 공동체가 바른길로 나아갈 수 있도록 큰 역할을 해왔다”며 “이번 출범식이 민주주의 성지 광주에서 민주·평화·공정의 가치가 널리 퍼지는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 밝혔다.

