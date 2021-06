[아시아경제 이정윤 기자] 서울 송파경찰서는 한국체육산업개발과 민·경 협력치안 활동을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 업무협약을 통해 두 기관은 정기적 합동순찰 등 범죄 예방활동과 대테러 예방활동을 진행하고 무질서 행위에 대한 합동 계도와 단속도 실시한다. 또 정보 공유 등 협력 체제를 유지하고 경찰의 범죄 예방·단속·홍보 활동 등에도 협력키로 했다. 한국체육산업개발은 문화체육관광부 산하 공공기관으로 올림픽공원 등 시설을 관리·운영한다.

김소년 송파경찰서장은 "올림픽공원의 안전한 치안 유지를 통해 시민들에게 편안한 휴식을 제공해 삶의 만족도롤 높일 수 있어 기쁘게 생각한다"고 말했다.

