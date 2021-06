文 대통령, 13개국 대사에 신임장 수여…'국익 외교' 상징 꽃다발 건네

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 1일 오후 청와대 영빈관에서 13명의 신임 대사에게 신임장을 수여하고 '국익 중심의 외교'를 상징하는 메리골드 꽃다발을 건넸다.

이날 행사에는 이태호 주제네바대표부대사, 박준용 주사우디아라비아대사, 임기모 주브라질대사, 최훈 주싱가포르대사, 김형태 주우크라이나대사, 김성은 주브루나이대사, 김필우 주노르웨이대사, 이호식 주불가리아대사, 정병하 주쿠웨이트대사, 김기홍 주볼리비아대사, 이준호 주카타르대사, 김진해 주코스타리카대사, 이원재 주키르기스스탄대사 등 13인의 신임 대사와 배우자 13인이 참석했다.

대사들은 정장에 넥타이 차림을 하고 '나라사랑 큰나무' 배지와 마스크를 착용했다.

문 대통령은 13명의 신임 대사들에게 각각 신임장을 수여하고, 배우자에게는 꽃다발을 증정한 후 사진촬영을 진행했다. 이 꽃다발은 '우정'을 뜻하는 메리골드, '새로운 출발·만남'을 상징하는 알스트로메리아, '번영'을 상징하는 코랄 작약으로 이뤄졌다. 국민과의 소통과 공감을 통해 국민 중심, 국익 중심의 외교를 하라는 당부의 마음을 담았다는 청와대의 설명이다.

문 대통령은 대사 부부에게 신임장과 꽃다발을 수여하기 전 고개 숙여 인사하고, 이따금 박수를 치기도 했다. 사진 촬영이 끝난 후에는 신임 대사들과 함께 비공개 환담을 가졌다.

