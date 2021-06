5월 수출 45.6% 뛰어…32년만에 최대폭 상승

반도체·차·석유화학 주력품목 선전

원자재값 오름세 부정영향 대비해야

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 지난달 수출액이 1년 전보다 45% 이상 급증하며 32년 만에 최대폭을 기록했다. 코로나19 백신 접종과 함께 세계 경기가 회복세를 보이면서 수출 1위 품목인 반도체를 비롯해 자동차, 석유화학 등 주력 품목들이 선전했다. 기저효과를 뛰어넘는 호조를 보이면서 우리 수출의 펀더멘털은 더욱 견고해졌다는 평가가 나온다. 다만 최근 오름세를 이어가고 있는 원자재가격이 우리 수출에 부정적으로 작용할 가능성이 크다는 점에서 원가절감 등으로 대비할 필요가 있다는 분석이 나온다.

산업통상자원부는 5월 수출액이 507억3000만달러를 기록하며 전년 동월보다 45.6% 증가했다고 1일 밝혔다. 증가율은 1988년 8월 이후 32년 만에 가장 높은 수치다.

수출은 지난해 11월(3.9%)을 시작으로 7개월 연속 상승세를 이어갔다. 수출이 7개월 연속 증가한 것은 2018년 3월 이후 3년2개월 만이다. 특히 증가율이 2개월 연속 40%대(4월 41.2%· 5월 45.6%)를 기록한 것은 역대 처음이다. 품목별로는 반도체와 자동차, 석유화학 등 12개 품목이 두 자릿수 이상의 증가율을 보였다. 반도체 수출은 전년 동기 대비 24.5% 늘어나며 11개월 연속 증가했다. 수출액은 100억4000만달러로 2018년 이후 처음으로 100억달러를 넘어섰다. 자동차도 93.7% 증가하며 14년8개월 만에 최대 증가율을 기록했다.

강인수 숙명여대 경제학부 교수는 "수출 호조는 우리나라를 포함한 전 세계 코로나19 백신 접종률이 높아지면서 경기회복 기대감이 커진 것"이라며 "보복소비까지는 아니지만 일정 부분 억눌렸던 수요가 표출되고 있는 것이 한국 수출 호조에 영향을 준 것으로 풀이된다"고 말했다.

지난달 수출은 양적 측면에서도 크게 늘어 14개월 만에 두 자릿수(15.6%) 성장을 나타냈다. 2017년 9월 이후 처음으로 수출의 양 축인 수출 단가(25.9%)와 수출 물량이 모두 두 자리 증가했다. 성태윤 연세대 경제학부 교수는 "가격도 오르고 물량도 증가한 것은 해외에서 한국제품에 대한 수요가 커졌다는 것"이라고 평가했다.

지역별 수출도 고르게 늘었다. 중국(22.7%), 미국(62.8%), EU(62.8%) 외에 아세안(64.3%), 일본(32.1%), 중남미(119.3%), 인도(152.1%), 중동, CIS 등 9대 지역에서 모두 증가했다.

지난달 수입액은 37.9% 증가한 478억1000만달러를 기록했다. 무역수지는 29억3000만달러로 13개월 연속 흑자 행진을 이어갔다.

다만 최근의 원자재가격 급등세는 우리 수출에 악역향을 미칠 가능성도 있다. 강내영 한국무역협회 수석연구원은 "원자재 가격 10% 상승은 수출단가 0.7% 상승 및 수출물량 0.25% 감소를 발생시킬 것"이라며 "기업에선 원자재 가격 상승에 대비한 경영혁신과 생산공정 개선 등 전사적 차원의 원가절감, 고부가가치 제품 개발 등을 통한 경쟁력 확보에 지속적인 노력을 기울여야 한다"고 말했다.

