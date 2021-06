2021년 평창국제평화영화제 개막작 '무녀도' 선정

국내 실험적인 장편 뮤지컬 애니메이션

[아시아경제 라영철 기자] 2021년 평창국제평화영화제 개막작으로 안재훈 감독의 <무녀도>가 선정됐다.

영화제 사무국은 "<무녀도>는 장편 뮤지컬 애니메이션으로 한국에서 매우 드문 실험적인 작품"이라고 1일 밝혔다.

<무녀도>는 가족 구성원이 종교에 대해 다른 관점으로 바라보며 생기는 갈등을 다룬 작품으로, 2020년 안시국제애니메이션영화제 '장편 경쟁-콩트르샹' 부문에도 소개돼 심사위원 특별상을 수상했다.

영화제 김형석 프로그래머는 "<무녀도>를 개막작으로 선정한 것은 이 영화가 '갈등의 드라마'이기 때문"이라며 "동양과 서양, 무속과 기독교의 대립이라는 테마를 담고 있는 <무녀도> 이야기는, 현재 우리가 살고 있는 '갈등의 세계'에 화두를 던진다"고 전했다.

1990년대부터 애니메이터로 활동한 안재훈 감독은 1998년 첫 연출작 <히치콕의 어떤 하루>, 2011년 첫 장편 <소중한 날의 꿈>을 만들었다.

올해 평창국제평화영화제는 안재훈 감독 상영 섹션과 '연필로 명상하기' 스튜디오 전시를 마련했다.

전시는 '치유의 힘이 있는 그림, 감동이 있는 빛깔'을 주제로 영화제 기간 동안 포테이토 클럽하우스에서 진행한다.

클로즈업 섹션에서는 <순수한 기쁨>과 <소중한 날의 꿈>, <메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 봄봄>, <소나기> 등을 상영한다. 상영 후에는 '관객과의 대화' 시간도 있다.

2021년 평창국제평화영화제는 강원도 평창군 대관령면 횡계·알펜시아 일원에서 6월 17일부터 22일까지 개최한다.

