경남도, 유엔기후변화협약 당사국총회 유치 민간 홍보활동 지원

지역 기후 인식 전환을 통한 탄소중립 사회 진입 계기 마련

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 전라남도와 함께 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회를 남해안 남중권에 유치하기 위해 2019년 12월 유치위원회를 출범하고 유치에 나섰다.

남해안 남중권은 경남 서부 6개 시군과 전남 동부 6개 시군으로 여수세계박람회장을 중심으로 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회를 개최할 계획이다.

경남도에 따르면 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회 공동 유치는 기후 위기 극복을 위한 탈 탄소 사회·경제로의 전환을 가속하기 위한 목적이다.

이를 통해 도는 탄소중립 사회로 진입할 수 있는 계기를 마련하기 위해 남해안 남중권 소재 경남 6개 시군의 비영리 민간단체(법인)를 대상으로 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회 유치 홍보활동을 지원한다.

지원 사업은 오는 21일까지 공모에 참여한 단체를 대상으로 선정되고, 저탄소 생활 실천 캠페인, 유치 홍보, 서명 운동 등을 7월부터 제26차 유엔기후변화협약 당사국 총회 개최되는 11월까지 전개하게 된다.

도 정석원 기후환경산림 국장은 "탄소중립 사회를 선도하는 신성장동력을 확보하기 위해 제28차 유엔기후변화협약 당사국 총회 남해안 남중권 유치에 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr