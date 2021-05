손병환 농협금융 회장, 계열사 현장경영으로 DT추진 속도

[아시아경제 성기호 기자] 손병환 농협금융지주 회장이 농협금융의 디지털 사업 목표인 '고객이 체감하는 올-디지털'구현을 위해 직접 나섰다. 농협금융은 손 회장이 계열사의 디지털 전환(DT)추진 상황을 점검하고 우수 조직과 임직원을 격려하는 ‘디지털 현장경영’을 실시한다고 1일 밝혔다.

손 회장은 매월 농협금융 계열사 중 DT추진 우수 사업장을 찾아 현장 직원과 고객 의견을 청취하고 이를 그룹 전략에 반영할 계획이다. 이를 통해 농협금융의 디지털 전환을 고객의 눈높이에 맞춰 불편 요소를 해소하고, 고객이 체감할 수 있도록 실행력을 높이겠다는 구상이다.

이에 따라 손 회장은 지난달 31일, 첫 번째 디지털 현장경영 계열사로 NH농협캐피탈을 택했다. 손 회장이 캐피탈을 첫 행선지로 정한 이유는 차세대 전산시스템 오픈에 이어 곧장 모바일 앱 개발에 착수하는 캐피탈 DT추진 부서의 노고를 격려하는 한편, 시스템 개편에 따른 고객 불편사항은 없는지 직접 점검하기 위해서다.

농협캐피탈은 약 300억원을 투자해 개발한 차세대 전산시스템을 지난 2월말 오픈한 후 3개월에 걸친 안정화 작업을 마치고 이날 기념행사를 가졌다. 농협캐피탈은 업계 최초로 프라이빗 클라우드를 기반으로 한 IT시스템을 구축, 업권 최고 수준의 IT서비스 환경을 갖추게 되었으며 이를 바탕으로 고객 중심의 차별화된 서비스 제공 기반을 마련했다.

손 회장은 “농협금융은 선제적으로 IT인프라에 투자하고, 고객과 임직원이 체감할 수 있는 DT추진을 통해 시장 흐름을 주도해 나갈 것”이라며 계열사의 적극적인 동참을 당부했다.

농협금융은 디지털 시스템의 안정적 운영을 위해 은행 3200억원, 생명 484억원, 증권 469억원 등 약 5000억원을 IT부문에 투자해 고객 보호에 소홀함이 없도록 하겠다는 방침이다. 특히 NH투자증권은 최근 급증하는 온라인 거래량에 대응하기 위해 모바일 트레이딩 서비스(MTS) 시스템 성능 개선에 100억원을 투자하기로 했다.

작년 말부터 두 차례에 걸쳐 주전산시스템 및 MTS 서버를 증설하는 등 동시접속자 60만명을 수용할 수 있도록 이미 조치를 마친 상태지만, 선제적으로 100만명 수준까지 처리 용량을 증설해 고객 불편을 최소화 한다는 계획이다.

한편, 손 회장은 “고객이 전산장애나 접속 지연 등으로 서비스 이용에 불편을 겪지 않도록 선제적으로 대응해 달라”며 소비자 보호에 충실해 줄 것을 강조했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr