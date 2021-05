[골프토픽] ‘찰스슈왑챌린지 챔프’ 코크락 "세계랭킹 35위→ 22위"…존슨 ‘넘버 1’

[아시아경제 김현준 골프전문기자] ○…‘찰스슈왑챌린지 챔프’ 제이슨 코크락(미국)이 세계랭킹 35위에서 22위로 도약했다.

31일 오후(한국시간) 공식 발표된 주간 골프 세계랭킹에서 4.22점을 받았다. 이날 오전 미국 텍사스주 포트워스 인근 콜로니얼골프장(파70ㆍ7209야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 찰스슈왑챌린지(총상금 750만 달러) 우승으로 포인트를 확보했다. 지난해 10월 2021시즌에 포함되는 더CJ컵에서 첫 우승을 일궈낸데 이어 7개월 만에 통산 2승째, 우승상금 135만 달러(15억1000만원)다.

더스틴 존슨과 저스틴 토머스(이상 미국), 욘 람(스페인), ‘헐크’ 브라이슨 디섐보 등 ‘톱 4’는 그대로다. 잰더 쇼플리가 5위로 올라선 반면 콜린 모리카와는 6위로 밀려 자리를 맞바꿨다. 조던 스피스(이상 미국)가 찰스슈왑챌린지 준우승과 함께 28위에서 23위로 상승한 게 눈에 띈다. 한국은 임성재(23) 25위, 김시우(26) 51위, 이경훈(30ㆍ이상 CJ대한통운) 65위 등 3명이 ‘톱 100’에 진입했다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr