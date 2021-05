'세모녀 살해' 김태현 오늘 첫 재판…법정 직접 출석

[아시아경제 송승윤 기자] 서울 노원구의 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 혐의로 구속기소된 김태현(25)의 첫 재판이 1일 열린다.

서울북부지법 형사13부(오권철 부장판사)는 이날 오전 살인·특수주거침입·경범죄 처벌법 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 김씨의 첫 공판 기일을 연다. 공판기일은 공판준비기일과 달리 피고인이 의무적으로 출석해야 한다. 이에 김씨는 구치소에서 나와 법정에서 모습을 보일 전망이다.

김씨는 지난 3월 23일 서울 노원구 중계동의 한 아파트를 찾아 차례로 세 모녀를 살해한 혐의를 받고 있다. 그는 지난해 11월 온라인게임을 통해 알게 된 큰딸 A씨가 만남을 거부하고 연락을 받지 않는다는 이유로 범행을 저질렀다. 김씨는 피해자의 근무 일정을 미리 확인하고 범행 후 갈아입을 옷까지 미리 준비하는 등 치밀하게 범행을 계획했다.

김씨가 A씨의 거주지를 찾아갔을 때 집에는 A씨의 동생만 있었다. 김씨는 상품 배달을 가장해 문을 열게 한 뒤 동생을 살해하고 뒤이어 귀가한 어머니와 A씨까지 차례로 살해했다.

그는 범행 전 A씨를 협박해 휴대전화 잠금 패턴을 알아냈고, 범행 이후 집에 있는 컴퓨터를 켜 A씨의 사회관계망서비스(SNS)에 접속, 자신과 관련한 대화내용 및 친구목록 등을 삭제한 것으로 파악됐다.

검찰은 지난 4월 27일 김씨를 구속기소했다. 김씨는 재판 전까지 총 4차례에 걸쳐 재판부에 반성문을 써냈다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr