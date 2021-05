[포토] 금천구, 안양천 ‘금천한내교’ 개통

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 31일 주민들의 보행여건 개선을 위해 독산1동과 분소지역을 잇는 길이 201m, 폭 4.5~15m ‘금천한내교’ 개통식을 개최했다.

이날 개통식은 사회적 거리두기를 고려해 유성훈 구청장, 국회의원, 시·구의원, 서울시 관계자, 안천중학교 교장과 학생, 지역주민 등 관계자 30여명이 참석한 가운데 ▲경과보고 ▲테이프 커팅 ▲시설순회 순으로 간소하게 진행됐다.

구는 안양천, 경부선 철도 등으로 단절돼 멀리 돌아서 왕래해야만 했던 지역 주민, 안천중학교 학생들 편의와 안전 확보를 위해 ‘금천한내교’를 설치했다.

디자인 공모를 통해 금천구의 상징인 은행나무를 형상화한 1주탑 비대칭 사장교 형식을 채택, 주변경관과 조화를 이루는 독창적인 디자인으로 안양천의 또 다른 명소로 자리매김할 것으로 보인다.

유성훈 금천구청장은 “강우?강설시 보행안전 위험성을 지적받아온 안양천 징검다리를 이용하던 안천중학교 학생들과 지역주민들의 보행안전이 확보되어 기쁘다”며 “교량 바닥판에 하천의 풍경을 볼 수 있도록 설치한 강화유리와 야간조명으로 야경이 매우 좋아 또 하나의 명소가 될 것으로 기대한다”고 말했다.

하천으로 접근성과 이동편의를 위해 설치한 승강기는 완성검사 일정으로 인해 6월10일부터 사용 가능하다.

자세한 사항은 금천구청 도로과로 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr