오후 5시 김오수 검찰총장 임명안 재가…임기 시작일은 6월1일

[아시아경제 류정민 기자] 박경미 청와대 대변인은 31일 "문재인 대통령은 오늘 오후 5시경 김오수 검찰총장 임명안을 재가했다. 임기 시작일은 내일 6월 1일"이라고 밝혔다.

앞서 국회 법제사법위원회는 이날 오전 전체회의를 열고 더불어민주당 주도로 김 총장에 대한 인사청문 경과 보고서를 채택한 바 있다. 국민의힘은 불참했다. 김오수 총장은 문재인 정부 출범 이후 야당의 동의를 받지 않은 채 임명된 33번째 장관급 이상의 인사이다.

