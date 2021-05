‘5·18 왜곡’ 판매·배포 금지 도서, 여전히 전국 도서관에 비치

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 5·18민주화운동을 왜곡해 판매·배포가 금지된 도서가 여전히 전국 도서관 등에 비치돼 있는 것으로 확인됐다.

31일 5·18기념재단에 따르면 5·18 왜곡이 인정돼 법원이 판매·배포를 금지한 ‘전두환 회고록 1권 혼돈의 시대’와 ‘북조선 5·18아리랑 무등산의 진달래 475송이’가 여전히 전국 대학교 도서관 등에 비치돼 있다.

5·18재단은 전국 대학교 도서관 450여 곳을 대상으로 해당 도서 비치 현황을 온라인 조사했다.

그 결과 전두환 회고록 1권 ‘혼돈의 시대’는 14개 대학 도서관, 북조선 5·18아리랑 무등산의 진달래 475송이는 13개 대학 도서관에 비치·대출 중임을 확인했다.

북조선 5·18아리랑 무등산의 진달래 475송이는 ‘국회도서관’ 독도·통일자료실(의정관3층), ‘국립중앙도서관’ 4층 도서자료실에도 비치돼 있는 것으로 조사됐다.

이밖에도 5·18의 북한군 개입설을 주장한 ‘5·18 팩트로만 증명된 북한특수군’, ‘5·18분석 최종보고서 : 12년 연구의 결과물’, ‘솔로몬 앞에 선 5·18’, ‘(수사기록으로 본)12·12와 5·18. 1~4, 상·하’ 등 도서도 비치돼 열람이 가능했다. 전두환 회고록은 2~3권만 검색됐다.

전두환 회고록 1권 ‘혼돈의 시대’는 지난 2017년 8월 4일 판매·배포 금지 가처분 인용 결정되었고, 문제 된 33개 부분을 편집하지 않고 검은색으로 칠해 재출판됐으나 2018년 5월 15일 판매·배포 금지 2차 가처분 인용 결정 됐다.

‘북조선 5·18아리랑 무등산의 진달래 475송이’는 지난 2월 19일 판매·배포 금지 가처분 결정됐다.

전두환 회고록 2~3권은 가처분 결정을 받지 않아 서점에서 판매되고, 많은 도서관에 비치돼 있다.

정동년 5·18기념재단 이사장은 “5·18민주화운동이 세계적으로도 민주주의를 위한 숭고한 항쟁으로 자리매김하고 있지만 5·18을 악의적으로 왜곡하고 그 의미를 격하하는 인사들과 시도가 지금도 여전하다”며 “많은 도서관에서 출간 때부터 역사 왜곡 논란을 일으켰던 도서를 예산 들여 구매하고 비치·열람케 한 것은 공공 기관의 의무를 소홀히 한 것이다”고 지적했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr