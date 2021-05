'여객기 강제착륙' 벨라루스, 야권 인사 탄압 이어가

'여객기 강제착륙' 국제사회 비판에도 야권 운동가 체포·언론 폐쇄 조치

[아시아경제 김수환 기자] 벨라루스 정부가 항공기 강제 착륙 사건에 대한 국제사회의 거센 비판에도 반정부 인사를 추가로 체포했다.

30일(현지시간) AP 통신은 벨라루스 서부 도시 그로드노에서 야권 성향 인터넷 뉴스 매체 '흐로드나라이프'(Hrodna.life)의 편집장 알리아크세이 쇼타가 체포됐다고 보도했다. 쇼타는 벨라루스에서 가장 인기가 많은 인터넷 포털이자 독립 매체인 '투트바이'(Tut.by)와 협력해왔다.

벨라루스 경찰은 쇼타를 극단주의 표현물을 게시한 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.

앞서 벨라루스 정부는 이달 18일 투트바이 직원 15명을 체포한 뒤 투트바이 사이트를 폐쇄했다. 투트바이가 금지된 정보를 퍼뜨림으로써 미디어 관련법을 위반했다고 벨라루스 당국은 주장했다.

벨라루스 정부가 투트바이 사이트 폐쇄에 이어 쇼타를 체포한 것은 야권 인사에 대한 탄압을 계속하고 있음을 보여준다.

앞서 벨라루스 정부는 지난 23일 전투기까지 동원해 아일랜드 항공사 라이언에어 소속 여객기를 강제로 벨라루스의 수도 민스크 공항에 착륙시킨 뒤 비행기에 타고 있던 야권 운동가 라만 프라타세비치를 체포했다. 프라타세비치는 2019년 폴란드로 망명한 언론인이다.

벨라루스 당국은 여객기에 대한 테러 위협이 접수돼 비상 착륙시켰다고 주장했다.

그러나 미국과 유럽국가들은 여객기 강제착륙이 프라타세비치 체포를 위한 목적이 있었다고 규탄하면서 벨라루스에 대한 제재에 나섰다.

또 국제민간항공기구(ICAO)는 27일 긴급회의에서 이 사건에 대한 조사를 결정했다.

벨라루스 정부의 야권 탄압에 항의하는 시민들의 시위도 인근 국가를 중심으로 확산하고 있다.

외신에 따르면 지난 29일 폴란드 수도 바르샤바에서는 벨라루스 야권 인사를 지지하는 집회가 수백명이 참석한 가운데 열렸다.

이들은 "벨라루스를 위한 자유", "벨라루스를 돕자" 등의 문구를 흔들었으며 프라타세비치의 부모도 집회에 참석했다.

프라타세비치의 부친 드미트리는 "모든 사람이 신념을 표현할 권리를 가진, 자유로운 나라에서 우리는 살고 싶다"고 말했다.

같은 날 리투아니아에서도 벨라루스 정부를 규탄하는 시위가 열렸다.

한편, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령은 벨라루스를 30년 가까이 다스리며 언론과 야권을 탄압하는 등 독재 정치를 지속하고 있다.

지난해 8월에 실시된 벨라루스 대선에서 루카셴코 대통령이 80% 이상의 득표율로 압승한 것으로 나타나자 부정 선거 의혹이 제기됐고 이에 항의하는 야권의 시위가 몇 개월 동안 이어졌다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr