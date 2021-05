신임 대표이사에 정경민 전 중앙일보 논설위원

[아시아경제 심나영 기자] 서울문화사는 사내 사업부문이었던 '여성경제신문'을 다음달 1일 분사하면서 제호를 ‘팩트경제신문’으로 변경한다고 31일 밝혔다.

이와 함께 팩트경제신문 신임 대표이사에 정경민 전 중앙일보 논설위원을 선임했다. 정 신임 대표는 중앙일보 뉴욕특파원과 경제부장, 신사업국장을 거쳐 논설위원을 역임했다.

정 대표는 "팩트경제신문은 2014년 5월 창간된 여성경제신문의 초심을 계승해 소비자 권익 보호에 앞장설 것이며 크리에이터 미디어 시대에도 앞서가겠다"고 포부를 밝혔다. 서울문화사는 우먼센스, 리빙센스 등 여성지와 아동 기획물을 발간하고 있으며 시사저널, 일요신문, SM코믹스 등을 계열사로 두고 있다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr