CJ ENM, 5년간 콘텐츠에 5兆 투자…티빙도 내년 해외진출(종합)

강호성 CJ ENM 대표, 기자간담회서 발표

콘텐츠 제작 형태 다변화 계획

올해 8천억 투자…드라마·예능·영화

프랜차이즈 IP 발굴해 장기 성장 주도

[아시아경제 차민영 기자] "올해 8000억원을 포함해 향후 5년 간 5조원 이상의 콘텐츠 투자를 단행하겠습니다."

강호성 CJ ENM 대표이사가 31일 오전 서울 마포구 상암동 CJ ENM 센터에서 열린 기자간담회에서 "고객과 직접 소통하는 양방향 커뮤니케이션으로 고객 취향을 실시간으로 반영하고 콘텐츠 제작 형태를 다변화하겠다"며 이 같이 밝혔다. 글로벌 토탈 엔터테인먼트 그룹이 되기 위한 사전 준비다.

'웹툰→영화→드라마' 트랜스 미디어 환경

CJ ENM의 목표는 '완결형 엔터테인먼트 기업'으로의 도약이다. 이를 위해 드라마, 영화, 웹툰, 공연이 자유롭게 좋은 원작 IP를 공유하는 트랜스 미디어 콘텐츠 제작환경을 구축한다. 올해 8000억원의 콘텐츠 투자를 비롯해 장기간 대규모 콘텐츠 투자에 나선다. 드라마·영화·예능·음악을 아우르는 대작 지식재산권(IP) 양산 시스템·인프라도 구축한다. 전문화된 스튜디오 구조에서 제작된 콘텐츠는 티빙 뿐만 아니라 넷플릭스를 비롯한 글로벌 OTT에도 공급할 예정이다.

CJ ENM은 음악 메가 IP도 지속적으로 확보할 계획이다. 'KCON', 'MAMA' 등 K팝을 세계로 퍼뜨린 음악 축제에 이어 음악 오디션 프로그램 열풍을 현지 맞춤 버전으로 만든다. 최근 '아이랜드'와 'JO1(제이오원)' 등을 성공시킨 데 이어 남미 K팝 아이돌 그룹 오디션 프로그램도 선보일 예정이다.

티빙도 내년 해외 진출…美·日유력

CJ ENM은 내년 티빙이 미국, 일본 등 주요국을 중심으로 해외 시장에 진출한다는 계획도 밝혔다. 티빙은 작년 10월 출범 당시 국내 한정이 아닌 글로벌 플랫폼을 목표로 설립됐다. 다만 해외 진출 연도나 국가가 구체화된 것은 이번이 처음이다. 당초 일본과 동남아시아 등이 유력 진출 대상 국가로 점쳐진 바 있다. 미국 IT 기업을 거친 양지을 공동대표를 초대 대표로 영입한 것도 이를 위한 포석으로 알려져 있다. 티빙 누적 유료 가입자 수는 초기 대비 63% 늘었고 앱 신규 설치율도 67% 늘었다.

티빙은 오는 2023년까지 100여편의 오리지널 콘텐츠를 제작하고 800만명의 유료 가입자를 확보한다. '응답하라', '슬기로운 생활', '신서유기', '대탈출' 시리즈 등 드라마·예능 프랜차이즈 IP도 육성한다. 프랜차이즈 IP는 가치주기가 긴 장기 먹거리가 될 수 있기 때문이다. 이명한 티빙 공동대표는 "아시아의 마블을 만들겠다"는 방침이다. 다양한 콘텐츠로 다양한 취향의 고객을 티빙의 팬으로 만드는 전략이다. 이를 위해 티빙의 전체 오리지널 투자 50% 이상을 프랜차이즈 IP 육성에 집중 투입한다.

"K콘텐츠 유통·분배 선진화 필요"

CJ ENM측은 K콘텐츠 발전을 위해 국내 콘텐츠 유통·수익 분배 구조가 달라져야 한다는 주장도 펼쳤다. 최근 CJ ENM과 IPTV 3사는 콘텐츠 사용료 문제와 관련 직접 성명을 내고 공방을 벌였다. CJ ENM은 콘텐츠 제작 비용 인상을 이유로 IPTV 3사에 IPTV 실시간채널 사용료로 25% 인상을 요구했다. KT가 운영하는 OTT 시즌, LG유플러스 U+모바일tv에는 1000% 인상을 요구하고 있다. IPTV들 역시 가계 통신요금 부담 등으로 소비자 수신료를 늘리기 힘들다는 점에서 양측 협상도 교착 상태에 이르렀다.

강호성 대표는 "콘텐츠 유통·분배 구조도 세계 눈높이에 맞춰 선진화돼야 한다"며 "K콘텐츠의 가치는 전세계적으로 우수성을 인정받고 있지만, 콘텐츠 수급 구조에서 지속 성장이 가능한 플랫폼은 (국내서) 보지 못했다"고 지적했다. 이 경우 해외 OTT들이 직접 한국 콘텐츠 제작에 나서면서 콘텐츠 제작이 해외 메이저 OTT들에 예속될 것이란 우려다.

지나치게 간접광고(PPL) 의존도가 높아진 현재 해결방안은 콘텐츠 사용료라는 지적이다. 강 대표는 "IPTV사에 공급하고 프로그램 제작해서 공급하면 제작비 3분의1 정도만 수신료로 받을 수 있어 부가수익을 늘 고민해야 한다"며 "미국은 100% 이상에서 120%까지도 받는데 K콘텐츠가 세계로 더 나아가려면 변화가 필요하다"고 강조했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr