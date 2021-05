CJ ENM, 5년간 콘텐츠에 5兆 투자…티빙도 내년 해외진출

강호성 CJ ENM 대표, 기자간담회서 발표

콘텐츠 제작 형태 다변화 계획

올해 8천억 투자…드라마·예능·영화

프랜차이즈 IP 발굴해 장기 성장 주도

[아시아경제 차민영 기자] "올해 8000억원을 포함해 향후 5년 간 5조원 이상의 콘텐츠 투자를 단행하겠습니다."

강호성 CJ ENM 대표이사가 31일 오전 서울 마포구 상암동 CJ ENM 센터에서 열린 기자간담회에서 "고객과 직접 소통하는 양방향 커뮤니케이션으로 고객 취향을 실시간으로 반영하고 콘텐츠 제작 형태를 다변화하겠다"며 이 같이 밝혔다.

CJ ENM 의 목표는 '완결형 엔터테인먼트 기업'으로의 도약이다. 올해 8000억원의 콘텐츠 투자를 비롯해 장기간 대규모 콘텐츠 투자에 나선다. 기존 스튜디오드래곤을 필두로 한 드라마 전문 스튜디오에서 영화·예능·음악을 아우르는 대작 지식재산권(IP) 양산 시스템·인프라도 구축한다.

자체 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 '티빙'도 내년 해외 진출에 나설 계획이다. 티빙은 작년 10월 출범 때부터 국내 한정이 아닌 글로벌 플랫폼을 목표로 설립됐다. 미국 IT 기업을 거친 양지을 공동대표를 초대 대표로 영입한 것도 이를 위한 포석으로 알려져 있다. 티빙 누적 유료 가입자 수는 초기 대비 63% 늘었고 앱 신규 설치율도 67% 늘었다.

티빙은 오는 2023년까지 100여편의 오리지널 콘텐츠를 제작하고 800만명의 유료 가입자를 확보한다는. '응답하라', '슬기로운 생활', '신서유기', '대탈출' 시리즈 등 드라마·예능 프랜차이즈 IP도 육성한다. 프랜차이즈 IP는 가치주기가 긴 장기 먹거리가 될 수 있기 때문이다. 이명한 티빙 공동대표는 "다양한 콘텐츠로 다양한 취향의 고객을 티빙의 팬으로 만들겠다. 팬덤을 만들기 위해 티빙의 전체 오리지널 투자 50% 이상을 프랜차이즈 IP 육성에 집중 투입할 계획"이라고 강조했다.

한편, CJ ENM 은 음악 메가 IP도 지속적으로 확보할 계획이다. 'KCON', 'MAMA' 등 K팝을 세계로 퍼뜨린 음악 축제에 이어 음악 오디션 프로그램 열풍을 현지 맞춤형으로 탄생시킨다. 최근 '아이랜드'와 'JO1(제이오원)' 등을 성공시킨 데 이어 남미 K팝 아이돌 그룹 오디션 프로그램도 선보일 예정이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr