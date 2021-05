[아시아경제 송승섭 기자]페퍼저축은행이 대학생 크리에이터 ‘핫페퍼스(Hot Peppers)’를 모집한다고 31일 밝혔다.

올해로 6기를 맞이한 핫페퍼스는 제2금융권 최초의 대학생 홍보대사·크리에이터 프로그램이다. 대학생에게 금융권 연계 콘텐츠 제작 경험을 제공하기 위해 마련됐다.

프로그램에 선정되면 두달 간 페퍼저축은행의 콘텐츠 크리에이터로 활동한다. 소정의 활동비가 주어지며 우수 팀에게는 상금이 수여된다. 전문가 강연과 실무진 멘토링, 우수활동자에 대한 인턴 기회와 채용 우대혜택도 제공된다.

서류 접수 기간은 이날부터 오는 27일까지로 개인 또는 최대 2인 팀 형태로 지원할 수 있다. 비대면 면접을 통해 총 10팀을 최종 선발한다.

