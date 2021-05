NS홈쇼핑, 모바일 선물하기 서비스 오픈…적립 이벤트도

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 다음달 1일부터 모바일 ‘선물하기 서비스’를 오픈하고 적립 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다. NS홈쇼핑의 전 채널에서 의료기기, 보험 등 일부 상품을 제외한 전 상품을 선물하기 서비스로 이용할 수 있다.

선물하기 서비스는 선물구매자가 선물 수령자의 주소지를 모르더라도 선물을 보낼 수 있는 서비스이다. NS몰과 앱에서 고른 상품 상세페이지에 들어가 선물보내기 버튼을 누른 후 선물 수령자의 핸드폰 번호만 기입하고 결제하면, 선물 수령자에게 문자메시지가 발송된다. 문자메시지에 포함된 링크를 통해 수령자가 직접 배송지 주소를 기재할 수 있다.

NS홈쇼핑은 선물하기 서비스 오픈 기념으로 이벤트를 진행한다. 다음 달 선물하기 서비스를 이용하면 7만원이상 구매 시 결제금액의 10%를 적립금으로 최대 1만원까지 돌려준다. 적립금은 오는 7월 19일 구매자 아이디로 적립된다.

NS홈쇼핑 관계자는 “다양한 상품들을 비대면 선물로 사용할 수 있도록 ‘선물하기’ 서비스를 오픈하고 기념일, 연령대, 가격, 인기상품 등의 요소를 고려해 선물을 추천해 주는 기능도 추가했다”며 ”모바일과 앱에서 누구나 쉽고 편하게 쇼핑을 즐길 수 있도록 앞으로도 다양한 편의 서비스를 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.

