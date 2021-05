"누구나 참여 가능"…하나은행, '손님행복 아이디어 공모전' 개최

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 손님의 지혜와 경험에 귀기울여 손님께 기쁨으로 보답해 드리는 이벤트 '손님행복 아이디어 공모전'을 개최한다고 31일 밝혔다.

이번 공모전은 하나은행 거래 유무와 관계 없이 누구나 자신의 아이디어를 제안할 수 있는 ‘열린 공모전’으로, 하나은행 홈페이지 및 하나원큐 모바일뱅킹 앱 내 이벤트 페이지를 통해 24시간 참여가 가능하며, 다음달 30일까지 진행될 예정이다.

공모전에 제출할 수 있는 주제 또한 제한이 없다. 다만, 이번 공모전에서는 ▲초개인화 금융상품 및 서비스 ▲고령친화적 금융상품 및 서비스 ▲모바일뱅킹 및 인터넷뱅킹 등 비대면채널 불편사항 개선 아이디어를 우대한다.

공모전에 참여해 아이디어를 제안한 손님들께 경품도 제공한다. 아이디어 제안 손님 중 100명에게는 현금처럼 쓸 수 있는 3천 ‘하나머니’가 제공되며, 제안 아이디어가 채택될 경우 10만 ‘하나머니’를 제공한다. 채택된 아이디어 중 하나은행 내부 심사를 거쳐 선정된 ‘최우수 아이디어’ 제공자에게는 50만 ‘하나머니’를 제공할 예정이다.

하나은행은 지난 해에도 손님과 직원이 낸 아이디어를 선정해 제도에 반영한 바 있다. ▲환전 선물 기능을 추가한 ‘환전 지갑’ ▲영업점 방문 대기시간 단축을 위한 사전 신청서 작성 ‘스마트창구 플러스 서비스’ ▲하나원큐 신용대출 약정 ‘생체인증 서비스’ 등이 손님 맞춤형 상품 및 서비스로 선정돼 제도 개선에 반영된 대표적 아이디어들이다.

박성호 하나은행장은 “손님의 작은 불편, 손님의 소중한 의견 하나 하나에 귀 기울이는 것이 손님의 기쁨과 모두의 기쁨을 실현하는 첫 걸음이다”며, “손님들의 제안을 적극 반영한 새로운 하나은행의 모습을 통해 ‘오늘보다 내일이 더 기대되는 은행’을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

