이젠 여행도 '탄소중립'

[아시아경제 최동현 기자] 탄소중립을 통해 기후변화를 늦추고자 하는 시도가 여행산업에서도 새롭게 일고 있다.

한국관광공사는 통영시와 ‘탄소 없는 여행’ 모니터링 투어를 통영 연대도에서 실시키로 하고 관광공사 누리집 등을 통해 일반인 대상 참가자 모집을 시작한다고 31일 밝혔다. 오는 6월18일과 25일 두 차례에 걸쳐 실시될 이번 시범 여행은 일반인을 대상으로 10팀(팀당 4명 이내)씩 총 20팀을 모집한다.

2011년 태양광 발전설비를 구축해 국내 최초로 에너지 자급자족을 실현한 ‘에코 아일랜드 연대도(통영시 산양읍 소재)의 ’통영에코파크‘에서 1박 2일간 진행되는 이번 모니터링 투어는 사회적 거리두기를 위해 2~4인 규모의 캠핑형태로 진행된다. 24시간의 체류기간 중 화석연료 사용안하기, 일회용품 사용안하기, 재활용불가 쓰레기 배출안하기 등 ‘세가지 안하기’를 실천하며 청정·무공해 섬인 연대도에서의 탄소 없는 여행을 경험하게 된다.

이번 여행에서는 지구온난화 방지를 위한 탄소중립을 실천한다는 의미의 ‘탄소 어벤져스’ 등록을 시작으로 지역의 맛집 셰프가 직접 진행하는 ‘탄소 없는 요리교실’을 진행한다. 지역에서 난 해산물 등 로컬푸드를 재료로 한 친환경 음식을 조리해 먹는다. 음식물 쓰레기는 효소분해기를 통해 자연으로 돌려주는 '식생활 탄소제로' 시스템도 체험할 수 있다.

아름다운 풍광으로 가득한 연대도를 한 바퀴 돌며 수거한 플라스틱 등 환경쓰레기로 섬을 꾸미는 ‘비치코밍 업사이클 대회’, 태양광발전 전기만을 사용해 섬에서의 낭만을 즐기는 ‘언플러그드 콘서트’, 생태전문가와 함께 하는 ’에코 아일랜드 생태탐방‘ 등 다양한 프로그램도 체험 가능하다.

모니터링 투어에 관한 자세한 사항은 관광공사 대한민국 구석구석 누리집 내 온라인 이벤트 배너를 통해 확인·신청할 수 있다.

박철범 한국관광공사 경남지사장은 “짧은 일정이지만 여행을 통해 경험한 탄소 없는 생활을 일상 복귀 후에도 실천할 수 있도록 실용적 프로그램으로 구성했다"며 "이번 투어로 내용을 보완해 올 7월부터 연말까지 일반인들을 대상으로 한 상품 판매도 실시할 것”이라고 설명했다.

