강북구, 여름방학 대학생 아르바이트 60명 모집

대학교 재학생 및 휴학생 총 60명 모집 자료정리, 사무보조 등 업무 담당...7월5일부터 7월 30일까지 평일 오전 10~오후 4시 근무

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 6월7일부터 14일까지 2021 여름방학 대학생 아르바이트 참여 학생을 모집한다.

구는 학생들에게 업무 경험을 제공, 학비 마련에 도움을 주기 위해 매년 방학 때마다 프로그램을 기획하고 있다.

참여자들은 자료정리, 사무보조, 현장업무보조 등의 업무를 맡게 된다. 구는 아르바이트생의 희망지, 전공, 부서 특성 등을 고려해 구청 각 부서, 동 주민센터, 보건소 등에 배치할 예정이다.

선발된 학생은 7월5일부터 7월30일까지 근무하면서 점심값 포함, 하루 5만1600원을 보수로 받는다. 근무시간은 매주 월~금 오전 10시부터 오후 4시까지다.

신청 대상은 6월1일 기준 강북구에 주민등록이 되어 있는 국내외 대학교 재학생 또는 휴학생이다. 단 대학원생·제적생과 2019년부터 2021년까지 대학생 아르바이트 참여자는 제외된다.

모집인원은 총 60명이다. 구는 이 중 10명을 ▲국민기초생활보장법상 수급대상자의 본인 또는 자녀 ▲한부모가족지원법상 한부모가족의 자녀 ▲차상위 대상자 본인 또는 자녀 ▲북한이탈주민 및 등록장애인 본인을 별도로 뽑을 예정이다.

희망자는 강북구 홈페이지의 ‘구민참여→구정참여→대학생 아르바이트 신청’란을 통해 신청할 수 있다. 구는 6월18일 오전 10시30분 구청 5층 자치행정과에서 전산 공개 추첨 형식으로 아르바이트생을 선정한다.

추첨 결과는 당일 오후 5시 강북구청 홈페이지에 공개된다. 선발된 학생은 6월21일부터 27일까지 전자우편 및 팩스로 구비서류를 제출해야 한다.

아르바이트 모집 관련 기타 궁금한 사항은 강북구청 홈페이지 모집안내 공고문을 참고하거나 강북구청 자치행정과로 문의하면 된다.

