[종합] 與 대권주자들 "日 올림픽 지도 독도 표기 안 바꾸면 보이콧 해야"

與 대권주자들 일제히 비판 나서

정세균 "대한민국에 대한 명백한 정치적 도발"

이낙연 "'올림픽 보이콧' 등 단호히 대처"

박용진 "IOC, 올림픽 망치기 싫다면 적극 역할해야"

[아시아경제 임주형 기자] 일본 도쿄올림픽 조직위원회가 공식 홈페이지 지도에 독도를 일본 영토로 표기한 것을 두고, 여당 대권주자들이 '도쿄 올림픽을 보이콧해야 한다'는 취지로 주장하며 강한 비판을 쏟아냈다.

대선 출마를 선언한 정세균 전 국무총리는 30일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "정치적 중립은 올림픽의 가장 중요한 원칙"이라며 "일본의 올림픽 지도 독도 표기는 대한민국에 대한 일본의 명백한 정치적 도발"이라고 주장했다.

이어 "3년 전 평창동계올림픽에서 제기된 정치적 중립 요구가 도쿄올림픽에 똑같이 적용되지 않으면 형평성의 위배"라며 "공정성에 기반한 올림픽 정신의 훼손"이라고 지적했다.

그러면서 "국제올림픽위원회(IOC)는 평화롭고 안정적인 인류의 축제를 기획하고 관리 감독할 의무와 책임이 있다"며 "IOC의 전향적 태도 변화를 주시할 것"이라고 강조했다.

정 전 총리는 전날(29일) 충남지역 시·도의원 간담회에 참석한 자리에서도 "(지도가) 개정이 안 되면 국민 동의를 받아 올림픽을 보이콧해야 한다"고 주장한 바 있다.

그러면서 "일본이 좀 고약하고 치사하지 않나. 우리를 자극하지 않고도 얼마든지 올림픽을 할 수 있는 것 아닌가"라며 "저놈들, 나쁜 놈들"이라고 강하게 질타하기도 했다.

여당 대권주자인 이낙연 전 더불어민주당 대표 또한 지난 27일 페이스북에 글을 써 "독도는 우리 땅이다. 일본 정부에 독도 표기를 즉각 삭제할 것을 강력히 촉구한다"라며 "일본이 끝까지 거부한다면 정부는 '올림픽 보이콧' 등 가능한 모든 수단을 동원해 단호하게 대처해야 할 것"이라고 강조했다.

박용진 민주당 의원도 "독도 표기는 용납할 수 없는 주권 침해행위이자 올림픽 정신을 훼손하는 어리석은 행위"라며 "IOC는 일본의 잘못된 행동에 대해 분명한 입장을 가져야 하며, 올림픽을 망치고 싶지 않다면 적극적 역할을 해야 한다"라고 촉구했다.

앞서 도쿄올림픽 조직위는 공식 홈페이지 내 올림픽 성화 봉송 코스를 소개하는 전국 지도 이미지에서 시마네현 위쪽, 독도 위치에 해당하는 곳에 작은 점을 찍어, 독도가 마치 일본 땅인 것처럼 표시했다는 논란이 일었다.

이에 대해 한국 정부는 지난 2019년 7월 시정을 요구했고, 일본 측은 지도 디자인을 바꿨다. 그러나 바뀐 지도 또한 화면을 확대하면 독도 위치에 작은 점이 찍힌 것으로 확인돼 재차 논란이 불거진 상황이다.

정부는 이같은 논란에 대해 적극적으로 대응해 나가겠다는 방침이다.

최영삼 외교부 대변인은 지난 27일 정례 브리핑에서 "일본 측이 도쿄올림픽 홈페이지상 독도를 일본 영토처럼 표기한 것은 결코 받아들일 수 없다"며 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유 영토"라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr