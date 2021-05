[아시아경제 서소정 기자] 범정부 백신도입 TF(팀장 권덕철 보건복지부 장관)는 모더나 코로나19 백신의 첫 번째 도입물량인 5.5만회분이 내달 1일 12시45분에 인천공항에 도착한다고 30일 밝혔다.

당초 오는 31일 도착할 예정이었으나, 현지 사정상 일정이 변경됐다고 TF측은 설명했다.

이번에 도입되는 모더나 백신은 예정대로 국가 출하 승인 절차를 거쳐 6월 중순에 공급된다.

이 백신은 30세 미만 병원급 이상 의료기관 종사자의 접종에 활용될 계획이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr