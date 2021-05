[종합] "가슴 아프고 미안" vs "'조비어천가' 한심" 조국 신간 두고 與·野 이견

조 전 장관 회고록 '조국의 시간' 내달 1일 출간

"검찰개혁 이룰 것", "우리 이정표" 與 위로 쏟아져

"강성 지지자만 보고 정치", "민심 싸늘할 것" 野 질타

[아시아경제 임주형 기자] 조국 전 법무부장관이 회고록을 출간한 것을 두고 여야간 이견이 갈렸다. 더불어민주당에서는 "가슴 아프고 미안하다"며 위로하는 목소리가 나온 반면, 국민의힘은 "민심을 읽지 못하고 있다"고 질타했다.

앞서 조 전 장관은 지난 27일 페이스북 등 자신의 사회적관계망서비스(SNS) 계정에 쓴 글에서 "오랜 성찰과 자숙의 시간을 보내며 조심스럽게 책을 준비했다. 밝히고 싶었던 사실, 그동안 가슴속에 담아두었던 말을 털어놓고 나니 마음이 한결 가볍다"며 신간을 출간한다고 밝혔다.

조 전 장관이 펴낸 책 제목은 '조국의 시간'으로, 지난 2019년 법무부장관 후보로 지명된 이후 벌어진 이른바 '조국 사태'에 대한 정리, 당시 상황과 관련, 알려지지 않은 이야기 등을 담은 것으로 전해졌다.

이에 대해 여권에서는 위로의 메시지가 쏟아졌다.

이낙연 전 민주당 대표는 페이스북에 쓴 글에서 조 전 장관을 향해 "가슴 아프고 미안하다"며 "고난 속 기반을 놓은 정부의 개혁과제들, 특히 검찰개혁 완성에 저도 힘을 바치겠다"고 전했다.

정세균 전 국무총리 또한 페이스북에 "조국의 시간은 역사의 고갯길이었다"라며 "태극기와 촛불이 가른 고개, 진실과 거짓이 숨을 몰아쉰 고개였다"라고 강조했다.

그러면서 "가족의 피로 쓴 책이라는 글귀에 마음이 아리다"며 "조국의 시간이 법의 이름으로 당당하게 진실이 밝혀지길 기원한다"고 덧붙였다.

추미애 전 법무부 장관 또한 지난 28일 '조국의 시간'을 두고 "우리의 이정표가 되어야 한다"라고 강조했다.

이어 "조국의 시련은 촛불로 세운 나라의 촛불개혁의 시작인 검찰개혁이 결코 중단되어서는 안 됨을 일깨우는 촛불시민 개혁사"라며 "촛불시민의 명령인 검찰개혁의 깃발을 들고 앞장서 나갔던 그에게, 검찰의 강력한 저항 한가운데로 돌진했던 그에게, 온 가족과 함께 시련과 모욕의 시간을 견뎌내고 있는 그에게, 무소불위 검찰 권력과 여론재판의 불화살받이가 된 그에게 우리가 해야 할 일은 중단 없는 개혁으로 성큼성큼 나아가는 것"이라고 말했다.

반면 야당에서는 "국민 속을 다시 까맣게 태운다"라며 비판의 목소리가 나왔다.

배준영 국민의힘 대변인은 30일 논평을 내고 "조 전 장관은 자서전을 내며 본인 신원(伸寃·가슴에 맺힌 원한을 풀어버림)과 지지층 결집에 나선 듯하다"라면서 "자서전인가, 자전적 소설인가"라며 이같이 비판했다.

같은 당 윤희숙 의원 또한 페이스북에 쓴 글에서 "조 전 장관의 저서에 여권 대선주자들이 앞다퉈 위로와 공감의 말을 내놓는다"라며 "국민은 눈에 안 보이고 '머리가 깨져도 조국'을 외치는 강성 지지자만 보고 정치하겠다는 것 같다"고 질타했다.

그러면서 "대선주자들이 모여 조국 저서를 놓고 '우리 시대의 공정이란 무엇인가'라는 화두와 진지하게 씨름하는 모습이 보고 싶다"라고 덧붙였다.

유승민 전 국민의힘 의원은 전날(29일) 페이스북에 쓴 글에서 "조국은 불공정과 불법, 거짓과 위선의 상징"이라며 "민주당 인사들의 아부는 애국지사를 기리는 찬양시 같다"라고 꼬집었다.

그러면서 "조국 사건은 사이비 진보의 밑바닥을 보였고, 이 때문에 민심이 그들(민주당)을 떠난 것"이라며 "한심한 '조비어천가'를 부를수록 민심은 싸늘해질 것"이라고 경고했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr