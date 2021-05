이재명 ‘기본소득’ vs 오세훈 ‘안심소득’…사흘째 SNS 설전

[아시아경제 전진영 기자] 보편복지 일환으로 기본소득을 주장하는 이재명 경기도지사와 선별복지 안심소득 시범사업을 추진하는 오세훈 서울시장이 사흘 연속 SNS로 설전을 벌이고 있다.

이 지사는 30일 페이스북을 통해 “오 시장은 기본소득과 완전히 상반되어 차별적이고 불공정하고 갈등유발적이며 경제효과도 없는 안심소득을 주장한다”고 저격했다.

그는 “오 시장은 서울시민 소득 하위 50%에게 수천 수백 만원씩 매년 17조원을 현금으로 나눠주겠다면서 증세는 안하겠다고 한다”며 “증세 없이 서울에서 매년 17조원을 만드신다면 오병이어의 기적에 가까운 능력”이라고 비판했다.

오 시장은 “이 지사의 ‘가짜 기본소득’ ‘무늬만 기본소득’ 이야말로 안심소득에 비해 저소득층에게 혜택이 적으므로 명백히 역차별적이고 양극화 해소에 역행한다”며 “가짜 기본소득, 현금살포 독무대의 막이 내려가고 있다”고 꼬집었다.

이에 이 지사는 “납세자가 배제되는 시혜적 선별현금 지급정책은 납세자도 혜택받는 지역화폐형 경제정책보다 훨씬 더 선심성 현금 살포에 가깝다”며 “적반하장도 분수가 있어야 한다는데 이런 걸 두고 적반하장이라 하느냐”고 맞받았다.

두 광역단체장의 복지정책 논쟁은 사흘째 이어지고 있다. 두 사람은 사흘 간 기본소득, 안심소득과 관련해 총 8건의 게시물을 주고받았다.

