송영길 “전국민 동일 기준 방역, 무리수…과잉대응·비효율”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 30일 정부의 일률적인 방역 지침에 비판의 목소리를 내며 “백신접종 확대와 병행해 공연분야 방역지침 규제를 완화하도록 점검하겠다”고 밝혔다.

송 대표는 이날 오전 '국민소통·민심경청 프로젝트' 일환으로 마포구 연남동 경의선숲길 공원에서 문화예술인들과 노상 간담회를 진행한 자리에서 “우리나라처럼 디지털이 발전한 나라에서 하루에 600명의 코로나19 확진자가 발생하는데, 이 때문에 전체 방역을 한다는 것이 과잉대응이나 비효율 아닌가 하는 지적이 있다”며 이같이 말했다.

송 대표는 이 자리에서 “‘코로나 프리(free) 지역’을 만들자고 정부에 제안하고 있다”고 밝혔다.

그는 "백신접종이 많이 되면 백신 접종자에 대한 인센티브 차원에서 음식점의 경우 4인 제한 플러스 알파로 허용해주는 방안, 여기에 공연장도 예외로 인정해주는 방안, 그리고 '공연자 코로나 프리 지역 앱'을 깔아서 체온측정 등 주변이 좀 점검된다면 탄력적으로 개방하는 방안 등을 검토해보자"고도 제안했다.

